Самарский рапирист Кирилл Бородачев выиграл первенство мира

В Пловдиве (Болгария) проходит первенство мира по фехтованию среди кадетов (не старше 17 лет) и юниоров (не старше 20 лет).

В соревнованиях принимают участие сильнейшие молодые фехтовальщики мира. В турнире рапиристов золотую награду выиграл самарец Кирилл Бородачев.

В турнире рапиристов среди кадетов за медали боролись 119 спортсменов. Кирилл Бородачев (тренер — Элина Орлова) успешно преодолел квалификационный этап. На стадии плей-офф он одержал победы над соперниками из Брунея, Японии, Франции, Италии. В финале Бородачев победил партнера по сборной России Владислава Мыльникова — 15:8.

В первенстве мира также принимает участие самарская шпажистка Ирина Охотникова, сообщает министерство спорта Самарской области.