Самарский рапирист Кирилл Бородачев выиграл первенство мира

В Пловдиве (Болгария) проходит первенство мира по фехтованию среди кадетов (не старше 17 лет) и юниоров (не старше 20 лет).
В соревнованиях принимают участие сильнейшие молодые фехтовальщики мира. В турнире рапиристов золотую награду выиграл самарец Кирилл Бородачев.
В турнире рапиристов среди кадетов за медали боролись 119 спортсменов. Кирилл Бородачев (тренер — Элина Орлова) успешно преодолел квалификационный этап. На стадии плей-офф он одержал победы над соперниками из Брунея, Японии, Франции, Италии. В финале Бородачев победил партнера по сборной России Владислава Мыльникова — 15:8.
В первенстве мира также принимает участие самарская шпажистка Ирина Охотникова, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!