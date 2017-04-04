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Олимпийские Спорт

Самарский рапирист Кирилл Бородачев выиграл первенство мира

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГ НЬЮС.
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В Пловдиве (Болгария) проходит первенство мира по фехтованию среди кадетов (не старше 17 лет) и юниоров (не старше 20 лет).

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В соревнованиях принимают участие сильнейшие молодые фехтовальщики мира. В турнире рапиристов золотую награду выиграл самарец Кирилл Бородачев.

В турнире рапиристов среди кадетов за медали боролись 119 спортсменов. Кирилл Бородачев (тренер — Элина Орлова) успешно преодолел квалификационный этап. На стадии плей-офф он одержал победы над соперниками из Брунея, Японии, Франции, Италии. В финале Бородачев  победил партнера по сборной России  Владислава Мыльникова — 15:8.

В первенстве мира также принимает участие самарская шпажистка Ирина Охотникова, сообщает министерство спорта Самарской области.

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детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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