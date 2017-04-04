Боксер школы "Ринг" Никита Исаков выиграл первенство ПФО

В Ижевске с 28 марта по 1 апреля прошло первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юниоров 1999–2000 года рождения.
Выявить сильнейших боксеров ПФО приехали 106 спортсменов из 14 регионов страны. Соревнования являлись отборочными к первенству России.
Спортсмены школы бокса олимпийского резерва "Ринг" заняли одно первое и два вторых места. Золотую медаль и путевку на первенство России завоевал Никита Исаков (весовая категория 69 кг), серебряные медали получили Александр Шешунов (категория 75 кг) и Дмитрий Макин (81 кг), сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!