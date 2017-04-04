Боксер школы "Ринг" Никита Исаков выиграл первенство ПФО

В Ижевске с 28 марта по 1 апреля прошло первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юниоров 1999–2000 года рождения.

Выявить сильнейших боксеров ПФО приехали 106 спортсменов из 14 регионов страны. Соревнования являлись отборочными к первенству России. Спортсмены школы бокса олимпийского резерва "Ринг" заняли одно первое и два вторых места. Золотую медаль и путевку на первенство России завоевал Никита Исаков (весовая категория 69 кг), серебряные медали получили Александр Шешунов (категория 75 кг) и Дмитрий Макин (81 кг), сообщает министерство спорта Самарской области.