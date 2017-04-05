Евгений Миронов посетил ГТРК "Самара"

В Самаре состоялся предпоказ фильма "Время первых". Кинолента рассказывает о событиях почти полувековой давности - о выходе первого человека в открытый космос. Роль Алексея Леонова исполнил Евгений Миронов.

Перед премьерой художественного фильма о космосе - запись в главной студии ГТРК "Самара". Компании, где о полетах к звездам не только знают, но и сами рассказывают о пока еще малоизвестных страницах истории покорения Вселенной. Подарок Евгению Миронову соответствующий - сборник фильмов, снятых самарскими журналистами, - "Безымянный космос".

"Как знать, может быть, спустя время в основу какой-нибудь художественной работы, серьезной кинематографической ленты лягут те факты, которые были собраны здесь нашими журналистами. Спасибо", - комментирует Евгений Миронов.

Главным консультантом героев киноленты был сам Алексей Леонов, человек, первый вышедший в открытый космос. Он, кстати, в 1961 году тоже отдыхал в знаменитом домике на Волге в Куйбышеве, как и Гагарин после своего легендарного полета, не раз посещал завод, где до сих пор собирают ракеты-носители. Поэтому не случайно "Время первых" раньше других регионов увидят именно в Самаре.

Евгений Миронов сообщил: "Самара не требует никаких доказательств, все знают, что вы - космическая столица, поэтому я сегодня здесь - с премьерой картины "Время первых". В главной студии ГТРК "Самара" Евгений Миронов рассказал о том, как вместе с Константином Хабенским прошли перед началом съемок курс подготовки космонавтов. Народный артист России не стал лукавить: в обморок не падал, как пишут ряд СМИ, но было непросто.

"Скафандр надутый, все пристегнуты, в огромном количестве тросики и ощущение того, что я вовремя не открою скафандр... Эти мысли меня в первые дни съемок угнетали". Фильм "Время первых" - о мечте, говорит актер, - и о риске ради мечты. О героизме и патриотизме. На большом экране российский зритель увидит ленту уже 6 апреля.