Евгений Миронов посетил ГТРК "Самара"

В Самаре состоялся предпоказ фильма "Время первых". Кинолента рассказывает о событиях почти полувековой давности - о выходе первого человека в открытый космос. Роль Алексея Леонова исполнил Евгений Миронов.
Перед премьерой художественного фильма о космосе - запись в главной студии ГТРК "Самара". Компании, где о полетах к звездам не только знают, но и сами рассказывают о пока еще малоизвестных страницах истории покорения Вселенной. Подарок Евгению Миронову соответствующий - сборник фильмов, снятых самарскими журналистами, - "Безымянный космос".
"Как знать, может быть, спустя время в основу какой-нибудь художественной работы, серьезной кинематографической ленты лягут те факты, которые были собраны здесь нашими журналистами. Спасибо", - комментирует Евгений Миронов.
Главным консультантом героев киноленты был сам Алексей Леонов, человек, первый вышедший в открытый космос. Он, кстати, в 1961 году тоже отдыхал в знаменитом домике на Волге в Куйбышеве, как и Гагарин после своего легендарного полета, не раз посещал завод, где до сих пор собирают ракеты-носители. Поэтому не случайно "Время первых" раньше других регионов увидят именно в Самаре.
Евгений Миронов сообщил: "Самара не требует никаких доказательств, все знают, что вы - космическая столица, поэтому я сегодня здесь - с премьерой картины "Время первых". В главной студии ГТРК "Самара" Евгений Миронов рассказал о том, как вместе с Константином Хабенским прошли перед началом съемок курс подготовки космонавтов. Народный артист России не стал лукавить: в обморок не падал, как пишут ряд СМИ, но было непросто.
"Скафандр надутый, все пристегнуты, в огромном количестве тросики и ощущение того, что я вовремя не открою скафандр... Эти мысли меня в первые дни съемок угнетали". Фильм "Время первых" - о мечте, говорит актер, - и о риске ради мечты. О героизме и патриотизме. На большом экране российский зритель увидит ленту уже 6 апреля.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?