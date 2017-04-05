Москвич пострадал в самарской гостинице из-за оказавшегося в постели лезвия бритвы

Утром 5 апреля произошло ЧП в самарской гостинице "Галчонок" на ул. Алексея Толстого, 19.
Остановившийся накануне вечером на ночлег в номере №6 москвич Антон С. с утра проснулся и, попытавшись выбраться из кровати, порезал палец на ноге непонятно откуда взявшимся в постели лезвием.
"Я повернулся, чтобы встать с кровати, и почувствовал, что задел ногой что-то острое, - рассказал Антон. - Оказалось, что в постели лезвие. Возможно, его оставил кто-то из прежних постояльцев. У меня на пальце - порез, было довольно много крови. Я очень боюсь, что заразился чем-то, ведь лезвие по виду явно использованное - на нем были черные волоски".
После ЧП подруга Антона Екатерина пошла к администратору, попросила перекись и возмутилась наличием лезвия в постели. Гости также сообщили администратору, что вызывают полицию. После этого их попытались выгнать, предложив дождаться силовиков на улице.
"Я позвонила начальству, и мне сказали - надо нажать на тревожную кнопку и вызвать охрану из ЧОПа, а также проводить гостей", - сообщила администратор Юлия В. позже полицейским и журналисту Волга Ньюс.
Антон и Екатерина заперлись в номере, отказавшись уходить до прибытия полиции, потому что боялись, что сотрудники гостиницы могут убрать вещественные доказательства.
Прибывшие полицейские оформили происшествие и пообещали провести проверку.
Согласно их опросу администратора Юлии, выходило, что лезвие действительно могло остаться от прошлых постояльцев. Дело в том, что в шестом номере три кровати. Ночевавшие там ранее отец с сыном спали на двух кроватях у окна. И белье на этих кроватях после отъезда отца и сына сменили. А вот на третьей кровати, что стояла у двери, никто не спал. Поэтому и белье на ней, по предварительным данным, не меняли.
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