Подведены итоги VIII фотоконкурса "Самарский взгляд"

В Самаре прошел VIII городской открытый конкурс фотографии "Самарский взгляд". В этом году жюри строго подошло к выбору победителей - лишали номинации первых мест, а где-то давали сразу две медали.

С лучшими работами можно ознакомиться в галерее "Новое пространство" до середины апреля.

Серия о прощании Кубы с команданте Фиделем Кастро предсказуемо получила Гран-при в номинации "Лучшее пресс-фото". Жюри было бы странно спорить по поводу фотографий Кристины Кормилицыной из Московской области, которые уже завоевали в этом году золото престижного World Press Photo. Талант кроется не только в том, чтобы "щелкнуть створкой фотоаппарата", но и в том, чтобы собрать фотоснимки в серию.

Председатель жюри Владимир Вяткин уверен, что серия должна рассказывать историю. Идеолог "интеллектуальной фотографии" сам порой работает над историей 10-30 лет и призывает молодых авторов осознанно подходить к работе.

Второе место в номинации "Природа" получила работа Георгия Фролова из Самары - черно-белый снимок поникших подсолнухов на закате. Многие отметили, что образ подсолнухов перекликается с настоящим днем, с трагедией в Петербурге, когда все гости галереи стояли, склонив головы в "минуте молчания".

Интересно, что номинация "Природа" в этом году стала самой "острой". Стоян Васев из Москвы завоевал первое место за серию с говорящим названием "Волга, рыбы нет". Иногда, чтобы сделать снимок, ему приходилось подвергать себя большому риску, ведь тема слишком замалчивается.

Никого не оставила равнодушным серия "100 лет Марии" Ксении Симаковой (Самара). Фотографии со столетнего юбилея, как сказали члены жюри, получились "душевными". Жалко, что под снимками в галерее нет истории персонажа. Эта бойкая старушка была одной из первых пионерок, а во времена Великой Отечественной - шпионкой. Серия получила первое место в номинации "События".

Лучших в направлении спортивной фотографии не оказалось. Номинации "Город, который любит футбол" и "Спорт" - без первых мест. Но отметили серебряной медалью Анара Мовсумова (Самара) за фото "Благословение" - фотоисторию молодого человека, который приехал из Ижевска в Самару участвовать в конкурсе бодибилдинга в категории "инвалиды-колясочники". Фотография была отмечена и на московских конкурсах.

"Коммерческая фотография" лишилась и первого, и второго мест. Зато в категории "Люди и повседневная жизнь" на пьедестале - сразу два победителя: Стоян Васев (Москва) за серию про будничные чудеса детской больницы и Сергей Пестерев (Московская область) за яркие снимки "Обитатели синего города".

Гран-при в номинации "Художественная фотография" получили снимки трещин льда на Волге в ноябре, в которые нужно всматриваться, чтобы понять, что это не космические реалии и не ангелы света. Сергей Курочкин (Самара) третий год участвует в конкурсе, но только в этом добился победы. И еще один безоговорочный победитель в номинации "Другая реальность" - Виктор Кириллов (Курумоч, Самарская область), заставивший на фотографиях гореть дирижабли на снежных равнинах.

В этом году конкурс оказался категоричным. В некоторых номинациях не хватало наград, а в других не было победителей.

География конкурса охватила 17 регионов. 4 апреля раздали призы по семи номинациям, два Гран-при и два специальных приза. Из 2 тыс. работ жюри отобрали только 196 от 59 авторов и представили зрителям в галерее "Новое пространство".