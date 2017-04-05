В трех районах Самарской области в период паводка может подтопить мосты

В среду, 5 апреля, заместитель председателя правительства - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов провел заседание межведомственной противопаводковой комиссии.
Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко рассказал, что 21 февраля, 1 и 30 марта прошли командно-штабные тренировки по организации готовности органов управления, сил и средств, привлекаемых в период паводка.
С 10 марта в ГУ МЧС России по Самарской области развернута рабочая группа, которая работает в круглосуточном режиме по контролю за паводковой обстановкой. Силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности.
"Завтра в области установится плюсовая температура, и это накладывает определенные риски, - отметил Олег Бойко. - В первую очередь главам муниципалитетов нужно обратить внимание на готовность водопропускных труб, канав, а также ливневых канализаций, так как могут быть подтоплены дороги и дома".
Он также отметил, что в ближайшее время из-за таяния снега будет происходить подъем воды на малых реках области, и уровень их может быть выше уровня прошлого года.
"Попрошу организовать дежурства на особо опасных участках по контролю за ситуацией на реках, - сказал Бойко. - В Красноярском районе в населенных пунктах Малиновый куст и Кириллинский, В Пестравском районе в селе Ломовка и в Спиридоновке в Волжском районе в ближайшие 10 дней мы прогнозируем подтопление низководных мостов. Поэтом попрошу еще раз проверить выполнение всех мероприятий для бесперебойного жизнеобеспечения населенных пунктов".
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"