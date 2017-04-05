В трех районах Самарской области в период паводка может подтопить мосты

В среду, 5 апреля, заместитель председателя правительства - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов провел заседание межведомственной противопаводковой комиссии.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко рассказал, что 21 февраля, 1 и 30 марта прошли командно-штабные тренировки по организации готовности органов управления, сил и средств, привлекаемых в период паводка.

С 10 марта в ГУ МЧС России по Самарской области развернута рабочая группа, которая работает в круглосуточном режиме по контролю за паводковой обстановкой. Силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности.

"Завтра в области установится плюсовая температура, и это накладывает определенные риски, - отметил Олег Бойко. - В первую очередь главам муниципалитетов нужно обратить внимание на готовность водопропускных труб, канав, а также ливневых канализаций, так как могут быть подтоплены дороги и дома".

Он также отметил, что в ближайшее время из-за таяния снега будет происходить подъем воды на малых реках области, и уровень их может быть выше уровня прошлого года.

"Попрошу организовать дежурства на особо опасных участках по контролю за ситуацией на реках, - сказал Бойко. - В Красноярском районе в населенных пунктах Малиновый куст и Кириллинский, В Пестравском районе в селе Ломовка и в Спиридоновке в Волжском районе в ближайшие 10 дней мы прогнозируем подтопление низководных мостов. Поэтом попрошу еще раз проверить выполнение всех мероприятий для бесперебойного жизнеобеспечения населенных пунктов".