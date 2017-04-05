В Самаре руководителя филиала компании Orion обвиняют в вымогательстве денег с сотрудников

Руководителю филиала компании Orion Internetional Euro Виктору Бобошко предъявлено обвинение по ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). На суде говорят о том, что мужчина требовал от своих подчиненных часть "бонусов", то есть доплат, которые начислялись им сверх зарплаты.

"Меня на работу приняли в конце 2013 г., поставили руководить работой в Самарской области, а Виктор Бобошко оставил за собой Ульяновскую, Оренбургскую области и Мордовию, кроме того, был начальником и надо мной. В ноябре 2014 г. получилось, что со всеми бонусами мы с Виктором должны были получать 35 тыс. руб., а наши подчиненные мерчандайзеры - чуть ли не 50 тысяч, и с января 2015 г. он стал требовать со всех часть "бонусов", - рассказал в суде свидетель Андрей Б. - Он сначала заикнулся, чтоб я тоже платил, но я отказался, потому что у меня ипотека была и машина разваливалась. А вот девочки-мерчандайзеры побоялись, что он их уволит, потому что были на испытательном сроке. И стали отдавать ему деньги. Раза три я передавал от Наташи из Тольятти Виктору Бобошко сначала 5 тыс., потом 7 тыс. и 10 тыс. руб., после чего посчитал, что с меня хватит".

В итоге одна из мерчандайзеров не выдержала, написала заявление в полицию, и в июне 2016 г. у ТРК "Космопорт" Бобошко был задержан после получения 17 тыс. руб. сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области.

"Сейчас в деле у нас есть две потерпевшие, которым, по версии следствия, причинен ущерб свыше 270 тыс. руб. каждой", - рассказал помощник прокурора Советского района Самары Вусал Алиев.

Между тем защита подвергает сомнению слова свидетелей и о фактах передачи денег (ведь свидетелей тому не было, кроме самого случая задержания) и о вымогательстве (ведь у Бобошкина было вышестоящее начальство, координаты которого есть на сайте компании Orion Internetional Euro).

Сам Виктор Бобошко заявил, что не может согласиться с предъявленным ему обвинением, однако зачем бывшим подчиненным его оговаривать, объяснять не стал.

Интересно, что после задержания Бобошко свидетель Андрей Б. написал письмо руководству компании в Корее, после чего оттуда приехали с проверкой и, по словам мужчины, московская команда была распущена.