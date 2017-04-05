Тольяттинские яхтсмены выиграли всероссийские соревнования

В Сочи состоялся третий этап Кубка России в олимпийских классах яхт и всероссийские соревнования "Сочинская регата". В них участвовали 249 яхтсменов из различных регионов страны. В число призеров вошли яхтсмены из Тольятти.

Бронзовые награды завоевали Дмитрий Петров (класс "Финн") и пара Рамиль Шафигуллин - Юлия Силаева ("Накра 17"). Серебро в активе Александра Кулюкина ("Финн"), Дмитрия Бондаренко ("Лазер"), пар Олеся Жукова - Максим Судачков ("Накра 17") и Дмитрий Лаздин - Дмитрий Арасланов ("29-й"). Золотые медали у Дианы Сабировой ("29-й") и дуэта Екатерина Ермакова - Наталья Маркелова ("420"), сообщает министерство спорта Самарской области.