Тольяттинские яхтсмены выиграли всероссийские соревнования

В Сочи состоялся третий этап Кубка России в олимпийских классах яхт и всероссийские соревнования "Сочинская регата". В них участвовали 249 яхтсменов из различных регионов страны. В число призеров вошли яхтсмены из Тольятти.
Бронзовые награды завоевали Дмитрий Петров (класс "Финн") и пара Рамиль Шафигуллин - Юлия Силаева ("Накра 17").
Серебро в активе Александра Кулюкина ("Финн"), Дмитрия Бондаренко ("Лазер"), пар Олеся Жукова - Максим Судачков ("Накра 17") и Дмитрий Лаздин - Дмитрий Арасланов ("29-й").
Золотые медали у Дианы Сабировой ("29-й") и дуэта Екатерина Ермакова - Наталья Маркелова ("420"), сообщает министерство спорта Самарской области.
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"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...
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