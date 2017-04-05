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Тольяттинские яхтсмены выиграли всероссийские соревнования

СОЧИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сочи состоялся третий этап Кубка России в олимпийских классах яхт и всероссийские соревнования "Сочинская регата". В них участвовали 249 яхтсменов из различных регионов страны. В число призеров вошли яхтсмены из Тольятти.

Тольяттинские яхтсмены выиграли всероссийские соревнования Тольяттинские яхтсмены выиграли всероссийские соревнования
Фото: vk.com/club61878119

Бронзовые награды завоевали Дмитрий Петров (класс "Финн") и пара Рамиль Шафигуллин - Юлия Силаева ("Накра 17").

Серебро в активе Александра Кулюкина ("Финн"), Дмитрия Бондаренко ("Лазер"), пар Олеся Жукова  - Максим Судачков  ("Накра 17") и Дмитрий Лаздин - Дмитрий  Арасланов ("29-й"). 

Золотые медали у Дианы Сабировой ("29-й") и дуэта Екатерина Ермакова - Наталья Маркелова ("420"), сообщает министерство спорта Самарской области.

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