Павлюченкова вышла в четвертьфинал в Монтеррее, а Касаткина обыграла олимпийскую чемпионку в Чарльстоне

Уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина продолжают успешные выступления на турнирах в США и Мексике, сообщает championat.com.
Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее. В матче второго круга она обыграла американку Кристи Эрим Анн со счетом 7:6 (7:5), 6:4.
Поединок продолжался 1 час 48 минут. На счету Павлюченковой четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11. Ее соперница совершила четыре двойные ошибки и использовала три брейковых шанса из шести.
За место в полуфинале турнира Павлюченкова сразится с венгеркой Тимей Бабош.
Тольяттинка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, в трех сетах обыграв олимпийскую чемпионку Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счетом 6:0, 6:7 (3:7), 6:2.
Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. Касаткина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 12. На счету Пуиг шесть двойных ошибок и три брейка.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!