Павлюченкова вышла в четвертьфинал в Монтеррее, а Касаткина обыграла олимпийскую чемпионку в Чарльстоне

Уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина продолжают успешные выступления на турнирах в США и Мексике, сообщает championat.com.

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее. В матче второго круга она обыграла американку Кристи Эрим Анн со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Поединок продолжался 1 час 48 минут. На счету Павлюченковой четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11. Ее соперница совершила четыре двойные ошибки и использовала три брейковых шанса из шести.

За место в полуфинале турнира Павлюченкова сразится с венгеркой Тимей Бабош.

Тольяттинка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, в трех сетах обыграв олимпийскую чемпионку Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счетом 6:0, 6:7 (3:7), 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. Касаткина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 12. На счету Пуиг шесть двойных ошибок и три брейка.