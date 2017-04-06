Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих консультантов отдела дошкольного образования департамента образования Самары, подозреваемых в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

В Самаре сотрудники департамента образования подозреваются в получении взятки от заведующей детсада

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, факт противоправных деяний задокументировали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в октябре 2016 г., подозреваемые совместно и согласованно, в целях получения взятки в виде денег потребовали от заведующей одного из детских садов передавать им ежемесячно по 10 тыс. руб. за общее попустительство по службе, то есть за неприменение в отношении последней входящих в их должностное положение мер ответственности в случаях выявления каких-либо нарушений в деятельности детского сада.

После этого подозреваемые, используя банковскую карту, лично получили от заведующей денежные средства в сумме 20 тыс. руб. посредством электронного перевода двумя платежами по 10 тыс. руб. каждый 18 ноября и 15 декабря 2016 г. на банковскую карту, которыми распорядились по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские проверяют оперативную информацию о вымогательстве подозреваемыми денежных средств с руководителей других дошкольных учреждений.