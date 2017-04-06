Детский сад №1 фигурирует в новом уголовном деле, связанном с хищением средств

Детский сад №1 (мкрн. Крутые Ключи) фигурирует в новом уголовном деле, связанном с хищением средств.

Как пояснил журналисту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, а в детском саду и некоторых частных квартирах прошли обыски.

"Сдвинуть все это дело с мертвой точки помогло письменное обращение к сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области, оставленное во время личного приема у начальника управления М.Яркина, - написали также в редакцию Волга Ньюс родители воспитанников детского сада №1. - Не так давно были произведены обыски, во время которых изъяли документы, подтверждающие вывод из бюджета денег по схеме "мертвые души".

Ранее родители неоднократно жаловались в правоохранительные органы на поборы и другие нарушения в детсаду, но заведующая отделывалась замечаниями от руководства.

Кроме того, источник в силовых структурах сообщил, что новое уголовное дело также связано с тем, что возбуждено СУ СК России по Самарской области.

Напомним, сотрудники самарского городского департамента образования подозреваются в получении взятки от заведующей детсада.

По данным источника, заведующая детсадом №1 Наталья Петрова уволилась "по собственному желанию".

Ранее в Самаре ходили слухи (источниками которых были работники сферы образования) о том, что поборы, собираемые в детсадах и школах с родителей, частично передаются в департамент образования также в качестве незаконной платы за покровительство.

Эти слухи журналист Волга Ньюс изложил в письме в Генеральную прокуратуру РФ вместе с мнением о том, что в Самаре сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с коррупцией в детсадах и школах, и с вопросом - не видят ли в Генпрокуратуре нарушения в том, что городской департамент образования возглавляет супруга заместителя прокурора Самарской области.

Мы получили ответ из Генпрокуратуры, из обтекаемых формулировок которого следует, что по некоторым фактам в Самаре еще продолжаются проверки.