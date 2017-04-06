Гаджи Гаджиев: "Крыльям Советов" пока не удается реализовать свой потенциал

В субботу, 8 апреля, "Крылья Советов" сыграют с пермским "Амкаром", который возглавляет Гаджи Гаджиев, руководивший "Крыльями" в 2003-2006 и в 2012-2013 годах. Перед матчем в Самаре корреспондент Волга Ньюс задал по телефону несколько вопросов тренеру, приведшему команду Самарской области к лучшему результату в новейшей истории - бронзовым медалям сезона-2003 и к финалу Кубка РФ сезона-2003/2004.

- Можете сказать, что Самара оставила особый след в вашем сердце?

- Все города, в командах которых я работал, будь то Хасавюрт, Махачкала, Раменское, Нижний Новгород, оставили свой след в моем сердце. Но Самара среди них занимает центральное место.

Почему? Наверное, потому что из времени, проведенном в Самаре, я помню только хорошее. И то, что мы сообща, вместе с игроками, тренерским штабом, болельщиками, руководством клуба и области сделали для развития футбола в Самарском регионе.

И также я не помню ничего плохого - оно просто не сохранилось в памяти и не является спутником моей жизни.

- Будет ли игра с "Крыльями Советов" особой для вас?

- На мой взгляд, тут надо разделять спортивную и человеческую, жизненную составляющую этого матча. Со спортивной точки зрения, матч с "Крыльями" - один из многих для меня и для моей нынешней команды - пермского "Амкара". За победу в нем так же, как и в любом другом, дают три очка. За ничью - одно, за поражение - ноль. С этой точки зрения субботняя игра на "Металлурге" ничем не будет отличаться от поединка с любой другой командой в чемпионате.

А вот с жизненной, человеческой точки зрения игра в Самаре - конечно, особенная. В этом городе у меня осталось много друзей, и мне всегда приятно возвращаться на берега Волги.

- Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние "Крыльев Советов"?

- Для меня это команда, которая пока не реализует полностью свои возможности. Я не говорю сейчас про атакующий потенциал - это лишь один из компонентов. Я имею в виду в целом командный потенциал "Крыльев". И считаю, что ключевое слово - "пока". А почему не реализует? Я не хочу вдаваться в подробности, особенно перед матчем "Крыльев" с "Амкаром".

Напомним, матч 22-го тура чемпионата РФПЛ "Крылья Советов" - "Амкар" состоится в субботу, 8 апреля, на поле стадиона "Металлург" и начнется в 15:00.