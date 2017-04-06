В Отрадном готовятся к большому паводку

В среду, 5 апреля, в формате видеоконференции прошло заседание межведомственной противопаводковой комиссии Самарской области. На нем обсудили готовность муниципальных образований губернии к половодью 2017 года. В целом ожидается, что уровень воды в реках будет выше, чем в 2016 году.

В Отрадном прогнозируют подъем воды в реке Большой Кинель на 8,1 м. Социально значимым и жилым объектам в этом случае ничто не угрожает. Если же вода поднимется выше, то под подтопление подпадут 60 индивидуальных и 67 садово-огороднических участков, где проживает 153 человека.

Для эвакуации населения подготовлены помещения в общежитии стадиона "Нефтяник". Решен вопрос и с питанием людей: в первые 1,5-2 часа после эвакуации выдадут сухой паек, а за 6 часов будет организовано полноценное питание. Также выбраны места и для эвакуации домашних животных.

Операторами станции первого подъема НФС ООО "КСК г. Отрадного" уже организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды в реке Б.Кинель.

Оперативная группа городской противопаводковой комиссии проверила места размещения эвакуируемого населения и выполнение мероприятий по пропуску сточных вод. Мероприятия выполнены в полном объеме.