В Отрадном готовятся к большому паводку

В среду, 5 апреля, в формате видеоконференции прошло заседание межведомственной противопаводковой комиссии Самарской области. На нем обсудили готовность муниципальных образований губернии к половодью 2017 года. В целом ожидается, что уровень воды в реках будет выше, чем в 2016 году.
В Отрадном прогнозируют подъем воды в реке Большой Кинель на 8,1 м. Социально значимым и жилым объектам в этом случае ничто не угрожает. Если же вода поднимется выше, то под подтопление подпадут 60 индивидуальных и 67 садово-огороднических участков, где проживает 153 человека.
Для эвакуации населения подготовлены помещения в общежитии стадиона "Нефтяник". Решен вопрос и с питанием людей: в первые 1,5-2 часа после эвакуации выдадут сухой паек, а за 6 часов будет организовано полноценное питание. Также выбраны места и для эвакуации домашних животных.
Операторами станции первого подъема НФС ООО "КСК г. Отрадного" уже организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды в реке Б.Кинель.
Оперативная группа городской противопаводковой комиссии проверила места размещения эвакуируемого населения и выполнение мероприятий по пропуску сточных вод. Мероприятия выполнены в полном объеме.
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"