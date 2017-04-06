В Самаре психически нездорового мужчину подозревают в убийстве матери

В среду, 5 апреля, около 19:30 в квартире на ул. Булкина в Самаре был обнаружен труп 92-летней Марии Архиповой со ссадинами, синяками на лице и выбитыми зубами.
В Советском райотделе полиции назначена проверка, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
В избиении погибшей правоохранители подозревают ее 62-летнего сына, состоящего на учете в ПНД.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?