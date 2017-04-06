В Самаре психически нездорового мужчину подозревают в убийстве матери

В среду, 5 апреля, около 19:30 в квартире на ул. Булкина в Самаре был обнаружен труп 92-летней Марии Архиповой со ссадинами, синяками на лице и выбитыми зубами.

В Советском райотделе полиции назначена проверка, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. В избиении погибшей правоохранители подозревают ее 62-летнего сына, состоящего на учете в ПНД.