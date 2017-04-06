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Футбол Спорт

Игроки "Крыльев Советов" посетили школу-интернат "Преодоление"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодые футболисты "Крыльев" - форвард Илья Визнович и голкипер Виталий Шильников - посетили самарскую школу-интернат "Преодоление", где провели открытый урок и поиграли со школьниками в настольный футбол.

Игроки "КС" подарили школе матчевую афишу с автографами всей команды, клубный флаг, а также вручили билеты на субботнюю игру с "Амкаром". Приезд футболистов  вызвал у ребят настоящий восторг. Воспитанники школы-интерната долго не хотели отпускать игроков, засыпали вопросами и приглашали в гости вновь.

После встречи Илья Визнович и Виталий Шильников сфотографировались со всеми желающими и оставили на специальной доске свои пожелания учащимся и школе-интернату "Преодоление", сообщает официальный сайт клуба.

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