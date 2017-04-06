Главой Похвистневского района утвержден Юрий Рябов

В четверг, 6 апреля, депутаты собрания представителей Похвистневского района единогласно утвердили в должности главы муниципалитета Юрия Рябова.

Прием документов на конкурс на замещение должности руководителя Похвистневского района проходил с 15 марта по 3 апреля.

О своем желании возглавить муниципалитет заявили три человека: действующий глава Юрий Рябов, руководитель комитета по управлению муниципальным имущество района Владимир Митрофанов и начальник Похвистневского района электрических сетей Волжского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги - "Самарские распределительные сети" Александр Помазов.

На итоговом заседании конкурсной комиссии прошедшими конкурсный отбор были признаны Александр Помазов и Юрий Рябов. Собранию представителей муниципального района было рекомендовано на 5-летний срок избрать главой Юрия Рябова. Его кандидатура была поддержана единогласно.

С вступлением в должность Юрия Рябова поздравили председатель губдумы Виктор Сазонов, министр образования и науки региона Владимир Пылев, депутат губдумы Владимир Субботин, а также главы шести муниципальных образований северо-востока области.