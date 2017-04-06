Три гандболистки "Лады" вызваны в молодежную сборную России

6 апреля три игрока команды "Лада" - Маргарита Орлова, Ольга Щербак и Варвара Юрьева (девушки 1998 года рождения и моложе) - выезжают в Подмосковье на учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России который будет проводиться до 19 апреля.

Летом прошлого года эта команда под руководством Вячеслава Кириленко выиграла юниорский чемпионат мира в Словакии. К тому успеху были причастны две тольяттинки - та же Орлова и Екатерина Кудрявцева. К сожалению, Катя впоследствии получила тяжелую травму колена. И, как уже было ею объявлено, планирует полностью восстановиться лишь после сентябрьской операции, не раньше окончания летнего предсезонного периода.

Без одного из своих лидеров подопечные того же тренера, сменив юниорский статус на молодежный, готовятся летом штурмовать теперь уже континентальную вершину. Полный состав из 16 участников грядущего чемпионата Европы среди 19-летних гандболисток определился в середине марта по результатам квалификационных турниров, от которых финалисты чемпионата Европы 2015 года среди 17-летних девушек (Дания и Россия), как и страна-организатор Евро-2017 (Словения), были освобождены.

В рамках подготовки к словенскому МЧЕ, который пройдет с 27 июля по 6 августа, российская "молодежка" две недели будет тренироваться близ Звенигорода на спортивной базе "Горизонт", расположенной на территории деревни Ястребки. До того в нынешнем сезоне Кириленко своих подопечных собирал всего однажды. Незадолго до Нового года тольяттинки Орлова и Щербак в течение аналогичного срока работали под его руководством в Астрахани, где специально в интересах "сборной U19" был на тот момент организован международный "турнир четырех", сообщает официальный сайт клуба.