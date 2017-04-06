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Муниципалитеты Власть и политика

Жители Сергиевского района признали работу глав поселений удовлетворительной

СЕРГИЕВСК. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 апреля, в администрации Сергиевска подведели итоги проведенных в поселениях собраний граждан.

На мероприятии присутствовали глава Сергиевского района Алексей Веселов, заместители руководителя муниципалитета, руководители структурных подразделений администрации, главы поселений, представители СМИ.
Напомним, в текущем году сходы (собрания) граждан в населенных пунктах Сергиевского района длились полтора месяца - с 14 февраля по 29 марта. В этот раз в работе собраний граждан участвовали глава района Алексей Веселов, а также региональные парламентарии Андрей Кислов и Николай Кузнецов.
В текущем году собрания посетили более 3 тыс. граждан, от них прозвучало 283 вопроса. На 169 из них граждане уже получили ответы, а 114 были взяты представителями власти на контроль, и работа над ними будет осуществляться в течение всего года.
Среди таких "подконтрольных" вопросов - наказы селян, требующие особых материальных затрат (ремонты сельских домов культуры, ФАПов, строительство дорог и прочее).
Как пояснил Алексей Веселов, районная администрация сделает все возможное для успешного решения озвученных вопросов, но многое будет зависеть и от активности самих жителей, а также от выполнения поселениями социально-экономических показателей, установленных областным правительством.
За три года проведения подобных встреч от жителей поселений поступило порядка 720 вопросов. Более 460 наказов уже выполнено. Вопросы касались ремонта дорог и тротуаров, благоустройства территорий, строительства и ремонта зданий и домов, водоснабжения и водоотведения, организации вывоза ТБО и т.д.
Залог успешного решения проблем, по мнению Алексея Веселова, - это работа "в едином ключе и тесной связке" между районной администрацией, активом поселений и предприятиями и организациями.
Работа глав поселений по итогам проведенных собраний была оценена жителями как "удовлетворительная".

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