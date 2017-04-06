Самарская область стала лидером рейтинга информационной активности в сфере культуры

Министерство культуры России объявило результаты рейтинга информационной активности культурной жизни субъектов Российской Федерации за 2016 год. Самарская область вошла в тройку лидеров и заняла третье место в номинации "Субъект Российской Федерации с населением более 2 млн человек".
Рейтинг возглавили Москва и Московская область. Результаты опубликованы по адресу https://all.culture.ru/ratings/results/2016.
Напомним, Минкульт РФ проводит внедрение автоматизированной информационной системы "Единое информационное пространство в сфере культуры" (АИС ЕИПСК) на территории Российской Федерации. В проекте участвуют региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, учреждения культуры федерального, регионального и муниципального ведения, а также коммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в сфере производства и распространения благ и услуг в сфере культуры.
Рейтинг предназначен для оценки активности деятельности учреждений культуры и органов исполнительной власти в сфере культуры по информированию граждан о событиях культурной жизни субъектов Российской Федерации.
Последние комментарии
Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?
Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?
Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.
Ну вот реальная организация и реальная подвижка.
Некое ООО СО "Федерал" и на 25% СТРАННОВАТО((