У "Волжского Утеса" водолазы подняли со дна реки тело провалившегося под лед мужчины

В четверг, 6 апреля, в Шигонском районе водолазная группа Поисково-спасательного отряда Сызрани проводила обследование дна Волги в районе порта ФГБУ "Волжский утес", где ночью под лед провалился мужчина, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, то, как мужчина ушел под воду, видел местный сторож. Трагедия произошла примерно в 2:30.

Водолазный отряд прибыл в указанный район по заявлению сотрудников полиции в 9:00. На месте происшествия работали три водолаза. После трех часов поиска тело пропавшего было обнаружено водолазом на глубине 5 м и на удалении 70 м от берега.

Погибшего передали сотрудникам полиции для опознания и проведения следственных мероприятий.