Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в США

Тольяттинка Дарья Касаткина в третьем круге турнира в Чарльстоне переиграла австралийку Дарью Гаврилову (9) со счетом 6:3, 4:6, 6:0, пишет championat.com.

Поединок продолжался 2 часа 17 минут. 19-летняя уроженка Тольятти, занимающая 42-е место в рейтинге WТА, реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти, проиграв пять геймов на своей подаче. Отметим, что обе теннисистки показали высокий процент попадания первой подачи: 84% у Касаткиной и 81% у Гавриловой.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с румынкой Ириной Бегу (10).