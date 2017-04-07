Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в США

Тольяттинка Дарья Касаткина в третьем круге турнира в Чарльстоне переиграла австралийку Дарью Гаврилову (9) со счетом 6:3, 4:6, 6:0, пишет championat.com.
Поединок продолжался 2 часа 17 минут. 19-летняя уроженка Тольятти, занимающая 42-е место в рейтинге WТА, реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти, проиграв пять геймов на своей подаче. Отметим, что обе теннисистки показали высокий процент попадания первой подачи: 84% у Касаткиной и 81% у Гавриловой.
В четвертьфинале Касаткина сыграет с румынкой Ириной Бегу (10).
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!