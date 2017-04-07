Анастасия Павлюченкова стала четвертьфиналисткой турнира в Монтерее

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Мексике, обыграв американку Кристи Ан.

Матч продлился 1 час 48 минут. За это время Павлюченкова записала в свой актив по четыре брейка и эйса, дважды ошибившись при подаче. Ан три раза брала подачу соперницы и допустила три двойные ошибки.

Ранее между собой спортсменки не встречались. В матче за выход в полуфинал Павлюченкова сразится со своей коллегой по парным выступлениям венгеркой Тимеа Бабош.