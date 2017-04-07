В Самаре ищут самый старый футбольный мяч

В Самаре проводится конкурс на самый старый футбольный мяч. В обмен на него организаторы обещают вручить современный мяч с автографами игроков клуба "Крылья Советов".

Победитель также получит возможность 7 мая открыть традиционный спортивный праздник "Футбол запасной столицы" на стадионе "Локомотив".

"Абсолютно все находки также примут участие в празднике "Футбол запасной столицы". Во время мероприятия из старых мячей на поле "Локомотива" будет составлен арт-объект, рядом с которым все участники конкурса смогут сфотографироваться на память", - обещают организаторы.

Участникам конкурса необходимо позвонить организаторам "Футбола запасной столицы" по тел. 8 (846) 333-333-8 или написать им: samara.stolica@yandex.ru.