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В Самаре ищут самый старый футбольный мяч

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре проводится конкурс на самый старый футбольный мяч. В обмен на него организаторы обещают вручить современный мяч с автографами игроков клуба "Крылья Советов".

Победитель также получит возможность 7 мая открыть традиционный спортивный праздник "Футбол запасной столицы" на стадионе "Локомотив".

"Абсолютно все находки также примут участие в празднике "Футбол запасной столицы". Во время мероприятия из старых мячей на поле "Локомотива" будет составлен арт-объект, рядом с которым все участники конкурса смогут сфотографироваться на память", - обещают организаторы.

Участникам конкурса необходимо позвонить организаторам "Футбола запасной столицы" по тел. 8 (846) 333-333-8 или написать им: samara.stolica@yandex.ru.

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