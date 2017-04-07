В Самаре ищут самый старый футбольный мяч

В Самаре проводится конкурс на самый старый футбольный мяч. В обмен на него организаторы обещают вручить современный мяч с автографами игроков клуба "Крылья Советов".
Победитель также получит возможность 7 мая открыть традиционный спортивный праздник "Футбол запасной столицы" на стадионе "Локомотив".
"Абсолютно все находки также примут участие в празднике "Футбол запасной столицы". Во время мероприятия из старых мячей на поле "Локомотива" будет составлен арт-объект, рядом с которым все участники конкурса смогут сфотографироваться на память", - обещают организаторы.
Участникам конкурса необходимо позвонить организаторам "Футбола запасной столицы" по тел. 8 (846) 333-333-8 или написать им: samara.stolica@yandex.ru.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.