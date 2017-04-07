Тольяттинская спортсменка Надежда Лещинская выиграла чемпионат России по горному бегу

В Железноводске состоялся XVIII чемпионат России по горному бегу (вверх), ставший первым стартом сезона по этому виду спорта. В соревнованиях участвовали более 60 спортсменов из различных регионов страны. Среди женщин победу одержала тольяттинка Надежда Лещинская.

В соревнованиях женщин за медали соперничали 24 спортсменки. Длина дистанции по горе Бештау составляла 6100 метров, перепад высоты - 796 метра. По итогам забега первое место заняла мастер спорта России Надежда Лещинская (СДЮСШОР № 3, тренеры - Тимофеев В.П., Тимофеева С.Р.). Финиша она достигла за 40 минут и 22 секунды. Пятой стала другая тольяттинская бегунья - Галина Егорова, шестая позиция у Анастасии Козиной. У мужчин лучший результат среди тольяттинских спортсменов показал Владимир Калинин, завершивший соревнования восьмым. В командном зачете сборная Самарской области, полностью представленная воспитанниками СДЮСШОР №3, заняла 3 место, сообщает министерство спорта Самарской области.