Самарский зритель сможет оценить новый формат кинопоказа в кинотеатре "Киномакс"

Сегодня, 7 апреля, в кинотеатре "Киномакс" в "Аврора молл" открыл свои двери единственный в Самаре зал IMAX. Для жителей города - это возможность оценить не только новую технологию кинопоказа, но и уникальный кинозал: фильмы будут идти на самом большом экране в Самарской области - 12 × 22 м.
Цифровая система IMAX - это комплекс технологий для обеспечения непревзойденного качества демонстрации фильмов и оборудования, включающего два проектора, лазерную систему выравнивания звука, а также запатентованную геометрию зала. Практически все составные части этой системы специально сконструированы для достижения максимального эффекта присутствия.
"Просмотр фильма в кинотеатре IMAX кардинально отличается от простого киносеанса: все здесь, начиная с самого фильма и заканчивая технологией, служит для того, чтобы вы оказались в эпицентре происходящих на экране событий, - говорит руководитель отдела маркетинга и рекламы сети кинотеатров "Киномакс" Дарья Счастливова. - Причем те же фильмы, что идут в любых других кинотеатрах, у нас улучшены цифровым способом: каждый кадр прогоняется через специальное оборудование, повышается его яркость и четкость. Плюс компания IMAX улучшает качество звуковых дорожек. Благодаря особой технологии выравнивания вы не просто слышите звук из колонок - вы его ощущаете".
Еще одна особенность IMAX - запатентованная геометрия зала и особое расположение мест. Обычные зрительные залы имеют форму прямоугольника, при этом экран расположен очень далеко от них. Качество изображения в зале IMAX позволяет поместить зрителей ближе к экрану, в результате чего в поле зрения попадает "картинка" более широкая и высокая, чем угол обзора.
Оборудование IMAX ежедневно проходит автоматическую калибровку: производятся настройка яркости, звука, сведение лучей проекторов и др.
При этом формат IMAX абсолютно безвреден, поэтому на кинопоказ можно смело отправляться всей семьей. Фильмы в формате IMAX с возрастным ограничением 0+ и 6+ , так же как и фильмы и мультфильмы в обычном формате, дети смотрят с удовольствием.
Средняя стоимость билетов в зал IMAX - 300-400 рублей. Взамен зрители получат не сравнимые ни с чем эмоции от просмотра фильма и обязательно будут в восторге от высочайшего качества услуг.
Уже есть возможность посмотреть фильм "Призрак в доспехах" (16+) в формате IMAX 3D, как и "Форсаж 8" (12+), предпремьерный показ которого состоится 12 апреля.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?