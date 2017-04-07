Самарский зритель сможет оценить новый формат кинопоказа в кинотеатре "Киномакс"

Сегодня, 7 апреля, в кинотеатре "Киномакс" в "Аврора молл" открыл свои двери единственный в Самаре зал IMAX. Для жителей города - это возможность оценить не только новую технологию кинопоказа, но и уникальный кинозал: фильмы будут идти на самом большом экране в Самарской области - 12 × 22 м.

Цифровая система IMAX - это комплекс технологий для обеспечения непревзойденного качества демонстрации фильмов и оборудования, включающего два проектора, лазерную систему выравнивания звука, а также запатентованную геометрию зала. Практически все составные части этой системы специально сконструированы для достижения максимального эффекта присутствия.

"Просмотр фильма в кинотеатре IMAX кардинально отличается от простого киносеанса: все здесь, начиная с самого фильма и заканчивая технологией, служит для того, чтобы вы оказались в эпицентре происходящих на экране событий, - говорит руководитель отдела маркетинга и рекламы сети кинотеатров "Киномакс" Дарья Счастливова. - Причем те же фильмы, что идут в любых других кинотеатрах, у нас улучшены цифровым способом: каждый кадр прогоняется через специальное оборудование, повышается его яркость и четкость. Плюс компания IMAX улучшает качество звуковых дорожек. Благодаря особой технологии выравнивания вы не просто слышите звук из колонок - вы его ощущаете".

Еще одна особенность IMAX - запатентованная геометрия зала и особое расположение мест. Обычные зрительные залы имеют форму прямоугольника, при этом экран расположен очень далеко от них. Качество изображения в зале IMAX позволяет поместить зрителей ближе к экрану, в результате чего в поле зрения попадает "картинка" более широкая и высокая, чем угол обзора.

Оборудование IMAX ежедневно проходит автоматическую калибровку: производятся настройка яркости, звука, сведение лучей проекторов и др.

При этом формат IMAX абсолютно безвреден, поэтому на кинопоказ можно смело отправляться всей семьей. Фильмы в формате IMAX с возрастным ограничением 0+ и 6+ , так же как и фильмы и мультфильмы в обычном формате, дети смотрят с удовольствием.

Средняя стоимость билетов в зал IMAX - 300-400 рублей. Взамен зрители получат не сравнимые ни с чем эмоции от просмотра фильма и обязательно будут в восторге от высочайшего качества услуг.

Уже есть возможность посмотреть фильм "Призрак в доспехах" (16+) в формате IMAX 3D, как и "Форсаж 8" (12+), предпремьерный показ которого состоится 12 апреля.