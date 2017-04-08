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Общество

В Самаре на пл. Куйбышева пройдет общественная акция против экстремизма и терроризма

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 апреля, в 12:00 на площади имени В.В.Куйбышева в Самаре состоится общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!"

Мероприятие в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора" пройдет по инициативе крупнейших общественных организаций региона: Федерации профсоюзов Самарской области, областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Союза женщин Самарской области, Самарского Союза молодежи, Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" и многих других общественных объединений.

Цель акции - вместе со всей страной выступить против экстремизма и терроризма. Выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт.

"Самарская область находится на судьбоносном этапе своего развития, - поясняют организаторы. - На наших глазах совершается качественный скачок в социально-экономическом развитии региона. Идет подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. Достигнуты рекордные для области объемы строительства жилья, в разы увеличилось дорожное строительство, развернуто беспрецедентное по масштабам возведение спортивных объектов. Началось активное строительство новых школ и детских садов. Одним из важнейших условий для успешного продолжения проводимых преобразований является сохранение и защита мирного и созидательного развития. Мы не можем допустить, чтобы экстремистские и террористические поползновения радикальных сил нанесли ущерб происходящим созидательным процессам. Мы призываем всех жителей области сказать твердое "нет!" любым проявлениям экстремизма и терроризма, объединиться для решительного противодействия деструктивным силам, сплотиться во имя будущего родного края и великой России! Приглашаем руководителей всех предприятий, организаций города вместе со своими сотрудниками прийти на площадь. Уверены, что на наш призыв откликнутся делегации из всех городов и районов Самарской области".

Вход на мероприятие будет свободным, через рамки металлодетекторов. На площади будут работать торговые точки и санитарные объекты. Порядок на мероприятии обеспечат подразделения Росгвардии.

Основная сцена будет работать с 12:00. В 13:00 начнется официальная часть.

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Последние комментарии

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Карина Ткаченко 28 марта 2017 11:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Евгений Чернов 27 марта 2017 11:47 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

Андрей Максимов 26 марта 2017 21:17 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Знатный экземпляр!

Надежда Рязанова 23 марта 2017 12:40 Власти Самары планируют в три раза сократить количество управляющих компаний

Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!

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Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

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