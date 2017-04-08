Леонид Ставицкий: Самарская область выполняет все обязательства по подготовке к ЧМ-2018

В пятницу, 7 апреля, на площадке строительства стадиона прошло выездное заседание межведомственной комиссии под председательством первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонида Ставицкого.
Члены комиссии в первую очередь осмотрели строящийся объект: прошли по всем этажам, включая верхний уровень стадиона, ознакомились с организацией четырех потоков по монтажу металлоконструкций купола, оценили выполнение работ по внутренней отделке и созданию теплового контура стадиона.
Затем возведение стадиона обсудили в рамках совещания, участие в котором приняли вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, представители профильных министерств правительства Самарской области, генерального подрядчика по строительству стадиона — ПСО "Казань", включая генерального директора Равиля Зиганшина, а также представители подрядных организаций, выполняющих работы по устройству инженерных сетей и благоустройству территории, прилегающей к стадиону.
Был детально рассмотрен ход работ по строительству "Самара Арены" в разрезе графика строительно-монтажных работ, графиков движения рабочей силы, машин и механизмов, а также графика финансирования.
Леонид Ставицкий также высоко оценил создание директивного сводного календарного графика реализации мероприятий, связанных с подготовкой к проведению игр на территории прилегающей к стадиону. План объединяет графики строительно-монтажных работ по инженерным сетям, благоустройству и озеленению территории, локально-очистных сооружений ливневой канализации, тренировочных площадок, парковок, подъездных и автомобильных дорог. Он согласован со всеми участниками строительных процессов и утвержден Александром Фетисовым.
"Самарская область находится в числе городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA, которые успешно справляются с работами по устройству инженерных сетей строящихся стадионова. Основная задача сейчас — наверстать отставания по монтажу металлоконструкций и завершить строительство арены вовремя. Важно уделить внимание благоустройству территории, учитывая сезонность этих процессов, — подвел итоги совещания Леонид Ставицкий. — Способность Самарской области реализовать все обязательства по подготовке стадиона "Самара Арена" к ЧМ-2018 не ставится под сомнение. В строительстве стадиона и его инфраструктуры задействованы компетентные ответственные люди. Арена очень красивая и очень сложная, стадиона с такими интересными конструктивными решениями в России больше нет. И нужно делать все для успешной реализации этого проекта".
Александр Фетисов подчеркнул, что правительству Самарской области и ПСО "Казань" удалось найти консенсус в вопросах, связанных со строительством стадиона.
"Мы заинтересованы в том, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. В еженедельном режиме на площадке строительства проходят совещания, на которых присутствует представители подрядчика и всех заинтересованных структур. И все решения на таких совещаниях принимаются в режиме реального времени", — сказал Фетисов.
Сохраняющееся небольшое отставание по монтажу металлоконструкций в данный момент сокращается за счет создания дополнительных потоков по установке блоков консолей купола — на данный момент работа организована в четыре потока шестью кранами с большой грузоподъемностью.
Разработаны графики ликвидации отставания, соблюдение которых позволит вовремя начать работы по устройству футбольного поля "Самара Арены", запланированное на июнь 2017 года.
Последние комментарии
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?