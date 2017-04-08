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Леонид Ставицкий: Самарская область выполняет все обязательства по подготовке к ЧМ-2018

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 апреля, на площадке строительства стадиона прошло выездное заседание межведомственной комиссии под председательством первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонида Ставицкого.

Леонид Ставицкий: Самарская область выполняет все обязательства по подготовке к ЧМ-2018 Леонид Ставицкий: Самарская область выполняет все обязательства по подготовке к ЧМ-2018
Фото: Архив «ВН»

Члены комиссии в первую очередь осмотрели строящийся объект: прошли по всем этажам, включая верхний уровень стадиона, ознакомились с организацией четырех потоков по монтажу металлоконструкций купола, оценили выполнение работ по внутренней отделке и созданию теплового контура стадиона.

Затем возведение стадиона обсудили в рамках совещания, участие в котором приняли вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, представители профильных министерств правительства Самарской области, генерального подрядчика по строительству стадиона — ПСО "Казань", включая генерального директора Равиля Зиганшина, а также представители подрядных организаций, выполняющих работы по устройству инженерных сетей и благоустройству территории, прилегающей к стадиону. 

Был детально рассмотрен ход работ по строительству "Самара Арены" в разрезе графика строительно-монтажных работ, графиков движения рабочей силы, машин и механизмов, а также графика финансирования.

Леонид Ставицкий также высоко оценил создание директивного сводного календарного графика реализации мероприятий, связанных с подготовкой к проведению игр на территории прилегающей к стадиону. План объединяет графики строительно-монтажных работ по инженерным сетям, благоустройству и озеленению территории, локально-очистных сооружений ливневой канализации, тренировочных площадок, парковок, подъездных и автомобильных дорог.  Он согласован со всеми участниками строительных процессов и утвержден Александром Фетисовым. 

"Самарская область находится в числе городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA, которые успешно справляются с работами по устройству инженерных сетей строящихся  стадионова. Основная задача сейчас — наверстать отставания по монтажу металлоконструкций и завершить строительство арены вовремя. Важно уделить внимание благоустройству территории, учитывая сезонность этих процессов, — подвел итоги совещания Леонид Ставицкий. — Способность Самарской области реализовать все обязательства по подготовке стадиона "Самара Арена" к ЧМ-2018 не ставится под сомнение. В строительстве стадиона и его инфраструктуры задействованы компетентные ответственные люди. Арена очень красивая и очень сложная, стадиона с такими интересными конструктивными решениями в России больше нет. И нужно делать все для успешной реализации этого проекта".

Александр Фетисов подчеркнул, что правительству Самарской области и ПСО "Казань" удалось найти консенсус в вопросах, связанных со строительством стадиона.

"Мы заинтересованы в том, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. В еженедельном режиме на площадке строительства проходят совещания, на которых присутствует представители подрядчика и всех заинтересованных структур. И все решения на таких совещаниях принимаются в режиме реального времени", — сказал Фетисов.

Сохраняющееся небольшое отставание по монтажу металлоконструкций в данный момент сокращается за счет создания дополнительных потоков по установке блоков консолей купола — на данный момент работа организована в четыре потока шестью кранами с большой грузоподъемностью.

Разработаны графики ликвидации отставания, соблюдение которых позволит вовремя начать работы по устройству футбольного поля "Самара Арены", запланированное на июнь 2017 года.

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