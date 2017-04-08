В Самаре на акцию против террора вышло более 50 тыс. человек

В субботу, 8 апреля, в Самаре прошла масштабная общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!". На главной площади города собралось более 50 тыс. человек, чтобы выразить свое отношение к трагическим событиям в Санкт-Петербурге и почтить память погибших в теракте в питерском метро.

Мероприятие, инициированное крупнейшими общественными организациями региона, было организовано в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора!".

"Я пришел сюда со своими коллегами, чтобы выразить солидарность с жителями Санкт-Петербурга. Нельзя, чтоб в Самаре такое повторилось", — поделился сотрудник центра внешкольной работы Железнодорожного района Самары Владимир Пахомов.

"Для меня символично, что с этой площади на фронт уходили наши деды, в этом месте сила самарской земли. Мы здесь собираемся в горе и в радости, это центр притяжения и силы Самарской области. Я верю, что в наших силах дать отпор тем, кто стремится нашу страну развалить. Я верю, что наши дети, внуки, правнуки будут жить в мире и добре", — с волнением говорит ветеран из Новокуйбышевска Любовь Юдакова.

Десятки тысяч жителей области откликнулись на призыв общественников и пришли продемонстрировать свою сплоченность и единение. Людей объединило желание заявить о своем стремлении к мирному и созидательному развитию, желание сказать решительное "нет!" тем, кто хочет посеять хаос, раздор и страх в нашем общем доме.

"Я не смогла остаться в стороне, потому что я очень люблю Россию. Ужасно переживаю из-за всех терактов и в Санкт-Петербурге, и в других странах мира, не только в России. И то, что сегодня десятки тысяч жителей нашего города и области собрались на площади, должно показать, что Самара против терроризма и экстремизма", — поделилась с Волга Ньюс ответственный секретарь совета ветеранов Железнодорожного района Ирина Панизова.

Вместе с десятками тысяч самарцев в акции принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Глава региона находился в рядах участников 50-тысячного митинга. Он пояснил, что для него было очень важно в этот день оказаться среди самарцев, почувствовать их энергетику и единство.

"Трагедия, которая произошла в Санкт-Петербурге, общая ситуация в стране и мире такая, что необходимо очень серьезно задуматься над этими событиями. Главное сейчас — сплотиться, быть вместе, и только тогда мы сможем добиться успеха, побед и уважения к себе и к великой России", — сказал Николай Меркушкин.

Глава региона отметил, что сегодня на площади им В. В. Куйбышева собралось столько же людей, как в сентябре прошлого года, когда Самаре присваивали звание "Город трудовой и боевой славы".

"Это о многом говорит. В те минуты, когда надо быть вместе, мы собираемся здесь, чтобы выразить свои чувства и поддержать друг друга", — сказал глава региона.

Отметим, что на площадь им. В. В. Куйбышева самарцы приходили целыми коллективами и семьями. Студенты самарских вузов также приняли активное участие в сегодняшней акции.

Как рассказал студент юридического факультета Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева Василий Чертилин, для него сегодняшнее мероприятие является очень важным.

"Сегодня своим единством мы показываем миру, что Россия — сильная страна. И вместе мы преодолеем все сложности, что наш народ не раз это доказывал", — выразил свое мнение молодой человек.

В мероприятии также приняли участие представители всех парламентских политических сил региона — без флагов и партийной символики. Акция — вне политики. Общая беда и солидарность с жителями Санкт-Петербурга объединила людей. Со сцены ведущие напомнили собравшимся, что сотни лет миллионы людей самых разных национальностей живут на самарской земле в мире и согласии.

В ходе акции на главную сцену вышли и встали плечом к плечу почетные граждане Самарское области, представители региональной Общественной палаты региона, ОНФ, Федерации профсоюзов, Союза работодателей, Союза генералов, Совета ветеранов, Союза женщин, Совета ректоров, молодежных организаций, региональных отделений парламентских политических партий, делегаций городов и районов Самарской области.

После того, как прозвучал гимн России (его, кстати, хором поддержали все собравшиеся на площади), была объявлена минута молчания в память о погибших в теракте в Санкт-Петербурге.

Затем к самарцам обратились молодежный лидер, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Кристина Попова, гендиректор Самарского академического театра драмы имени М. Горького Вячеслав Гвоздков, ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

Выступающие жестко осудили терроризм во всех его проявлениях, выразили солидарность со всей странной в поддержке питерцев и обозначили твердую готовность стать единой мощной силой в борьбе против любой угрозы.

Теплые слова в адрес петербуржцев, которые проявили мужество и благородство в эти тяжелые дни, произнес Герой Социалистического труда, почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко.

"Славные люди петербуржцы! Они снова подтвердили славу этого города. Я хочу призвать вас всех следовать примеру петербуржцев. И какие бы беды ни пришли на нашу землю, вместе мы обязательно все преодолеем и победим. Я призываю вас сплотиться вокруг мероприятий, которые проводит наш губернатор Николай Иванович Меркушкин. Призываю сплотиться вокруг нашего города, вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина", — сказал Максим Оводенко.

Председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев сказал со сцены, что Союз национально-культурных объединений региона делает все, чтобы наши народы жили в дружбе и согласии, чтобы у молодежи было будущее, чтобы они уважали старших, чтобы гордились своими предками.



"Но есть нелюди, которые стараются и хотят, чтобы у наших детей, у нашей молодежи не было будущего. А самое отвратительное и самое ужасное то, что они не ценят жизнь. Уверен, объединившись, мы будем жестко пресекать их действия и не позволим им сбивать с правильного пути наших детей", — сказал Ростислав Хугаев.

Жестко высказался о проявлениях экстремизма и терроризма председатель Федерации профсоюзов Павел Ожередов.

"Сегодня весь многомиллионный народ России, жители многонациональной Самарской области, сердца Российской Федерации возмущены появлениями экстремизма, случаями попыток уже реальных террористических актов в ряде городов нашей родины, — сказал он. — В Самаре жалкая кучка экстремистов пытается настроить людей против власти, посеять хаос, расшатать общество. И даже перекроить государственное устройство России. Эти внутренние враги используют провокации, искажение реальности, откровенную ложь. К сожалению, есть те, кто на это поддается, забывая примеры Ливии, Египта, Украины. Миллионы людей там лишились крова, работы и просто уничтожены".

Он подчеркнул, что благодаря политике и действиям власти во главе с губернатором Самарская область в последние годы активно развивается. Большими темпами строится доступное жилье, появляются новые жилые микрорайоны со всем необходимым для комфортной жизни, строятся школы и детские сады. Павел Ожередов заверил, что у области есть все шансы вернуть статус ведущего региона в Поволжье и всей страны, но для этого нужно выстоять сейчас, в непростое время.

"Только единением мы сможем достойно ответить на любые вызовы времени, — подчеркнул он. — Скажем нет экстремизму, политиканству, различного рода провокациям. Объединимся для решительного противодействия деструктивным силам, сплотимся во имя будущего родного края, родной России. Мы за мирное и созидательное развитие общества. В это непростое время нам необходимо поддержать президента страны Владимира Владимировича Путина и губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Сделаем все от нас зависящее, чтобы Россия и Самарский регион были мирными, богатыми, динамично развивающимися территориями с прекрасным, счастливыми и радостными людьми", — призвал самарцев Павел Ожередов.

Трагедия, которая объединила на площади десятки тысяч самарцев, не является для нас чем-то далеким. В ней пострадал наш земляк-тольятинец, студент 1 курса политехнического техникума при Санкт-Петербургском государственной политехническом университете Михаил Вепренцев.

Несмотря на ранение, он смог вынести из взорванного вагона женщину с грудным ребенком. Сейчас Михаил находится в больнице Санкт-Петербурга, где за ним ухаживает мама.

На площади присутствовал отец Михаила Алексей Вепренцев, ветеран войны в Афганистане. Он поднялся на сцену и поблагодарил всех за поддержку. Ветеран-афганец подчеркнул, что за многовековую историю страны многие хотели поставить ее на колени, но сломить россиян не удалось никому.

"Любая попытка завоевать и развалить страну только сплачивает наших людей. Но наш народ не сломить, особенно нас, волжан, которые всегда вместе", — сказал Алексей Вепренцев.

Десятки тысяч самарцев аплодисментами встретили сообщение, что губернатором Николаем Меркушкиным принято решение оказать семье Вепренцевых материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.

"Самарская область никогда не оставляет людей в беде. Земляки, самарцы, спасибо вам большое и низкий поклон", — поблагодарил Алексей Вепренцев.

Уже за сценой Николай Меркушкин долго говорил с Алексеем о его семье, сыне, интересовался его успехами в учебе. Затем губернатор подарил Алексею Вепренцеву часы с символикой региона, а еще одни попросил передать сыну.

Заключительным аккордом официальной части мероприятия стало исполнение песни "Я люблю тебя, жизнь", которую подхватила вся многотысячная площадь. Завершилась акция патриотическим концертом.