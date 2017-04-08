Запись акции "За мирное и созидательное развитие общества!" покажут по ТВ

Телевизионную версию общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества!", 8 апреля собравшей на пл. Куйбышева 50 тыс. человек, покажут четыре телеканала, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Запись акции покажут в 19:00 8 апреля каналы "Россия 24 - Самара", "Губерния", "ГИС" и "ВАЗ-ТВ" (Тольятти).
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!