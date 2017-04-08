Запись акции "За мирное и созидательное развитие общества!" покажут по ТВ

Телевизионную версию общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества!", 8 апреля собравшей на пл. Куйбышева 50 тыс. человек, покажут четыре телеканала, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Запись акции покажут в 19:00 8 апреля каналы "Россия 24 - Самара", "Губерния", "ГИС" и "ВАЗ-ТВ" (Тольятти).