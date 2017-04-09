Под Тольятти четверо рыбаков спасены с дрейфующей льдины

В воскресенье, 9 апреля, под вечер в Ставропольском районе на реке Волга между селами Хрящевка и Висла четверо рыбаков оказались отрезаны от берега на дрейфующей льдине, сообщили в ПСС по Самарской области.

Как пояснили спасатели, ледовое поле площадью 4 кв. км с четырьмя рыбаками оторвало от левого берега. Под действием ветра и течения льдину сносило по открытой воде к правому берегу реки Волга.

В результате образовалась промоина шириной в 2 км. Людям, находившимся на льдине, оставалось только ждать помощи от спасателей.

В 16:15 специалисты поисково-спасательного отряда г. Тольятти начали спасательную операцию по эвакуации рыбаков на берег. Аэроглиссер "Патруль", успешно преодолев преграды из торосов и воды, смог добраться до потерпевших.

Благодаря слаженным действиям спасателей поиск и эвакуацию рыбаков удалось завершить до наступления темного времени суток. В 18:00 пострадавшие были доставлены на берег.