Педагог из Самары стал лучшим молодым учителем во всероссийском конкурсе "Педагогический дебют-17"

В пятницу, 7 апреля, в Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Педагогический дебют-2017", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
Учитель английского языка самарской школы №41 "Гармония" Николай Казаков признан лучшим в номинации "Молодые учителя".
В конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных организаций, стаж которых не превышает пяти лет. Конкурс проводится по следующим номинациям: "Молодые учителя", "Молодые педагоги-психологи", "Молодые педагоги дополнительного образования", "Молодые управленцы", "Молодые руководители дошкольных образовательных организаций". Победителями объявляются три лауреата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки трех конкурсных испытаний второго тура.
Несмотря на то, что стаж Николая Казакова составляет всего три года, это не первая подобная победа. В 2016 г. молодой самарский учитель вошел в число победителей межрегионального конкурса "Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области", который уже семь лет проводится в Нефтегорске.
Всего на участие в конкурсе в 2017 г. было подано более 800 заявок со всей России. После прохождения первого заочного тура в числе конкурсантов осталось 200 человек из 49 регионов России, которые продолжили борьбу во втором очном этапе конкурса в Москве. За звание победителя в самой многочисленной номинации "Молодые учителя" боролось 100 конкурсантов, в том числе один — из Самарской области.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!