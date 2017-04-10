Педагог из Самары стал лучшим молодым учителем во всероссийском конкурсе "Педагогический дебют-17"

В пятницу, 7 апреля, в Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Педагогический дебют-2017", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

Учитель английского языка самарской школы №41 "Гармония" Николай Казаков признан лучшим в номинации "Молодые учителя".

В конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных организаций, стаж которых не превышает пяти лет. Конкурс проводится по следующим номинациям: "Молодые учителя", "Молодые педагоги-психологи", "Молодые педагоги дополнительного образования", "Молодые управленцы", "Молодые руководители дошкольных образовательных организаций". Победителями объявляются три лауреата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки трех конкурсных испытаний второго тура.

Несмотря на то, что стаж Николая Казакова составляет всего три года, это не первая подобная победа. В 2016 г. молодой самарский учитель вошел в число победителей межрегионального конкурса "Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области", который уже семь лет проводится в Нефтегорске.

Всего на участие в конкурсе в 2017 г. было подано более 800 заявок со всей России. После прохождения первого заочного тура в числе конкурсантов осталось 200 человек из 49 регионов России, которые продолжили борьбу во втором очном этапе конкурса в Москве. За звание победителя в самой многочисленной номинации "Молодые учителя" боролось 100 конкурсантов, в том числе один — из Самарской области.