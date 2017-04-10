Подозреваемому в избиении врача в больнице Семашко гособвинение запросило два года колонии-поселения

В Промышленном районном суде Самары подходит к концу процесс над Русланом Назаралиевым, который 30 октября 2016 г. избил врача больницы им. Семашко.

"Ему было предъявлено обвинение по двум статьям: хулиганство и причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", - сообщила помощник прокурора Промышленного района Дарья Рязанцева.

По версии следствия, в 6:00 30 октября 2016 г. в больницу им. Семашко с переломом ноги поступила жена подсудимого, Олеся Назаралиева. Девушку сопровождала компания нетрезвых молодых людей, среди которых, кроме ее мужа, были еще трое. В то время, как врачи оформляли необходимые для госпитализации документы, компания вела себя достаточно шумно, а Руслан Назаралиев "дергал" персонал, потому что был недоволен скоростью оказания помощи его жене. Ему пару раз сделал замечание врач-хирург Дмитрий Зарубин, за что на него накинулись одновременно Руслан и его знакомый Сергей. Видеозапись произошедшего вскоре попала в интернет, врач оказался в больнице с разнообразными травмами, а Руслан Назаралиев стал фигурантом уголовного дела.

Интересно, что Сергея так и не нашли. Как и некую швабру, которой якобы в какой-то момент Назаралиев бил Зарубина.

Вину подсудимый признавал частично. Он не отрицает факт конфликта в приемном покое стационара больницы, но не считает это хулиганством.

"Моя жена плакала от боли и холода, а врачи разговаривали между собой на посторонние темы, - заявил Руслан Назаралиев в суде. - Я вспылил и в этом раскаиваюсь. Однако при этом я не был пьян, как утверждает следствие, потому что вообще не пью. Кроме того, Сергея в тот день я видел в первый раз в жизни, и поэтому никого сговора у нас с ним по нападению на врача не было".

В качестве компенсации морального и материального ущерба Назаралиев уже выплатил Зарубину 100 тыс. рублей.

На прошлой неделе гособвинение запросило ему наказание два года в колонии-поселении. С последним словом подсудимый выступит 13 апреля. Возможно, в тот же день ему огласят приговор.