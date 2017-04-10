В Самаре впервые пройдет NABBA World Championships

17 июня 2017 года в Самаре впервые пройдет чемпионат по бодибилдингу. Они проводятся по инициативе РОО "Федерация Бодибилдинга Самарской области" при поддержке правительства Самарской области, администрации Самары.

Самара впервые в России получила право провести чемпионат мира по версии НАББА, старейшей организации бодибилдинга, основавшей легендарный турнир "Мистер Вселенная", в котором принимали участие все пионеры культуризма: Стив Ривс, Рег Парк, Фрэнк Зейн, Арнольд Шварценеггер. Это право Россия выиграла голосованием среди почти сорока стран, имеющих представительства НАББА, у Италии.

В наших соревнованиях приглашены принять участие сильнейшие спортсмены и спортсменки со всего мира: Евразии, Австралии, Северной и Южной Америки, Африки.

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