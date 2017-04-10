В Самаре впервые пройдет NABBA World Championships

17 июня 2017 года в Самаре впервые пройдет чемпионат по бодибилдингу. Они проводятся по инициативе РОО "Федерация Бодибилдинга Самарской области" при поддержке правительства Самарской области, администрации Самары.
Самара впервые в России получила право провести чемпионат мира по версии НАББА, старейшей организации бодибилдинга, основавшей легендарный турнир "Мистер Вселенная", в котором принимали участие все пионеры культуризма: Стив Ривс, Рег Парк, Фрэнк Зейн, Арнольд Шварценеггер. Это право Россия выиграла голосованием среди почти сорока стран, имеющих представительства НАББА, у Италии.
В наших соревнованиях приглашены принять участие сильнейшие спортсмены и спортсменки со всего мира: Евразии, Австралии, Северной и Южной Америки, Африки.
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Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...
а заявки можно подать на участие?