В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

В аквапарке "Виктория" на Московском шоссе 9 апреля произошло ЧП.
"Моей дочке исполнилось девять лет, и мы решили отпраздновать ее день рождения в аквапарке, — рассказала Ольга М. — Она пошла в бассейн под названием "Морское течение", где вдруг провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. Она закричала, я увидела, что палец на ноге вывернут в другую сторону, из раны течет кровь. На наши крики подбежал спасатель, мы уложили дочку на лежак, он вызвал кого-то по рации и приложил к ране бумажную салфетку. Я просила вызвать "скорую помощь", но получила отказ. Вместо этого местный медработник обработала рану зеленкой и приклеила пластырем травмированный палец к другому. В это время уборщица быстренько убирала все следы произошедшего".
Семья в итоге в больницу доехала своим ходом, там ребенку наложи швы и гипс.
По словам Ольги, после больницы они завезли ребенка к дедушке, а сами вернулись в аквапарк, где к этому времени сломанную решетку слива уже починили, причем администрация заверила их, что решетка изначально была целая.
В ответ возмущенные родители написали заявление в полицию.
В аквапарке ЧП комментировать отказались. В ГУ МВД России по Самарской области подтвердили: заявление в полицию поступило, ведется проверка по факту произошедшего.
Это уже не первый инцидент в самарском аквапарке. В феврале 2014 г. там утонул сотрудник заведения. Тогда выяснилось, что мужчина был нетрезв и купался в нерабочее время — около 23:00.
Последние комментарии
Инфекционная больница в Семашко- это ад на земле… Такого жутчайшего отношения медперсонала к пациентам нигде больше не видел (моя дочь чудом там выжила только после того, как подняли скандал)… для всех остальных- выжил, значит повезло… причем платные палаты (а по факту это сарай за деньги) находятся на первом этаже, а весь персонал, в том числе и палата интенсивной терапии на втором (естественно они на первый этаж не спускаются). врачи просто не занимаются пациентами (зачастую демонстративно), а это же дети, причем не чужие, а свои, Самарские детишки, которые ещё не могут за себя не то, что постоять, зачастую и ответить не могут, передает comandir.com. Не дай Бог попасть к этим КОНОВАЛАМ и НЕЛЮДЯМ… Очень жалко, что так происходит по отношению к детям, геноцид какой-то… От сердца желаю этим людям такого же к себе отношения как и они к своим пациентам…
Трехнедельный ребенок в сумке-кенгуру? Я вот думаю, силовики должны проверить не от перелома ли шейных позвонков наступила смерть. Потому что еще в роддоме говорят - ребенок не держит головку до двух месяцев и его нельзя носить в рюкзаке-кенгуру. Тут следует привлекать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
это уже перебор. По Лазо 2 балкона уже отвалились, по счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас девушке по голове кусок попал, а ведь по той дорожке что идет вдоль домов ходит очень много людей. Когда будут предпринимать меры по укреплению зданий? Ждем первой смерти?
На меня 25 февраля глыба упала по адресу Комсомольская 37, с 5 этажа, чудом не попала в голову, сломала руку, в результате раздробленна лучевая кость., месяц провел в больнице, делали операцию.
Госпитализировать ребёнка нужно было тут же в реанимационное отделение Семашко и начинать инфузионную терапию обезвоженному ребёнку, а не чаем в платной палате отпаивать. А то, что в платной палате, - это понятно, т.к. установка главного врача. Его доля...