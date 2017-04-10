В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

В аквапарке "Виктория" на Московском шоссе 9 апреля произошло ЧП.

"Моей дочке исполнилось девять лет, и мы решили отпраздновать ее день рождения в аквапарке, — рассказала Ольга М. — Она пошла в бассейн под названием "Морское течение", где вдруг провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. Она закричала, я увидела, что палец на ноге вывернут в другую сторону, из раны течет кровь. На наши крики подбежал спасатель, мы уложили дочку на лежак, он вызвал кого-то по рации и приложил к ране бумажную салфетку. Я просила вызвать "скорую помощь", но получила отказ. Вместо этого местный медработник обработала рану зеленкой и приклеила пластырем травмированный палец к другому. В это время уборщица быстренько убирала все следы произошедшего".

Семья в итоге в больницу доехала своим ходом, там ребенку наложи швы и гипс.

По словам Ольги, после больницы они завезли ребенка к дедушке, а сами вернулись в аквапарк, где к этому времени сломанную решетку слива уже починили, причем администрация заверила их, что решетка изначально была целая.

В ответ возмущенные родители написали заявление в полицию.

В аквапарке ЧП комментировать отказались. В ГУ МВД России по Самарской области подтвердили: заявление в полицию поступило, ведется проверка по факту произошедшего.

Это уже не первый инцидент в самарском аквапарке. В феврале 2014 г. там утонул сотрудник заведения. Тогда выяснилось, что мужчина был нетрезв и купался в нерабочее время — около 23:00.