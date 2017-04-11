Около двух километров спасатели Сызрани несли сломавшего ногу рыбака на носилках к машине скорой помощи

В понедельник, 10 апреля, в Сызранском районе на р. Уса рядом с с. Губино при падении сломал ногу 74-летний рыбак, сообщают в ПСС по Самарской области.

Пострадавший самостоятельно передвигаться не мог и в 14:33 для его эвакуации к месту происшествия отправились четыре спасателя Поисково-спасательного отряда города Сызрань.

Почти полтора часа потребовалось спасателям для поиска пострадавшего, потом они около двух километров несли его на носилках к автомобилю "скорой помощи".

В 15:54 пострадавшего передали врачам.