Собственников "нулевых" квартир обяжут платить за водоснабжение и водоотведение

Собственников квартир, в которых официально никто не проживает, обяжут платить за водоснабжение и водоотведение, сообщает пресс-служба "Самарских коммунальных систем".
Проблема "нулевых" или "резиновых" квартир известна давно. Пользуясь несовершенством законодательства, собственники пускали на свою пустующую жилплощадь бесконечное количество жильцов. На выявление таких арендодателей и начисление платы за потребленные ресурсы уходило много времени и сил. С 1 января 2017 г. проблема частично решена.
Постановлением правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 утвержден новый порядок расчетов в помещении, не оборудованном приборами учета, без зарегистрированных жильцов. Теперь объем коммунальных услуг рассчитывается исходя из количества собственников жилого помещения. При наличии приборов учета собственник обязан ежемесячно подавать показания ("нули") в ресурсоснабжающую компанию. В противном случае, расчет будет вестись по нормативу — по количеству собственников.
Сегодня, по сведениям СКС, насчитывается около 83 тыс. лицевых счетов, на которые распространяется указанная норма закона. С 1 января 2017 г. у владельцев жилых помещений копится дебиторская задолженность. Чтобы для них не стали неприятным сюрпризом исполнительный лист, запрет на выезд за рубеж или арест имущества, необходимо срочно привести в порядок взаимоотношения с СКС в отношении услуг водоснабжения и водоотведения в официально пустующих жилых помещениях.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(