Собственников "нулевых" квартир обяжут платить за водоснабжение и водоотведение

Собственников квартир, в которых официально никто не проживает, обяжут платить за водоснабжение и водоотведение, сообщает пресс-служба "Самарских коммунальных систем".

Проблема "нулевых" или "резиновых" квартир известна давно. Пользуясь несовершенством законодательства, собственники пускали на свою пустующую жилплощадь бесконечное количество жильцов. На выявление таких арендодателей и начисление платы за потребленные ресурсы уходило много времени и сил. С 1 января 2017 г. проблема частично решена.

Постановлением правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 утвержден новый порядок расчетов в помещении, не оборудованном приборами учета, без зарегистрированных жильцов. Теперь объем коммунальных услуг рассчитывается исходя из количества собственников жилого помещения. При наличии приборов учета собственник обязан ежемесячно подавать показания ("нули") в ресурсоснабжающую компанию. В противном случае, расчет будет вестись по нормативу — по количеству собственников.

Сегодня, по сведениям СКС, насчитывается около 83 тыс. лицевых счетов, на которые распространяется указанная норма закона. С 1 января 2017 г. у владельцев жилых помещений копится дебиторская задолженность. Чтобы для них не стали неприятным сюрпризом исполнительный лист, запрет на выезд за рубеж или арест имущества, необходимо срочно привести в порядок взаимоотношения с СКС в отношении услуг водоснабжения и водоотведения в официально пустующих жилых помещениях.