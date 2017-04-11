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Общество

Восстановлено движение на размытом участке М-5

АЛЕКСЕЕВКА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФКУ "Поволжуправтодор" ликвидировало последствия размыва участка трассы М-5 "Урал" на подъезде к Оренбургу в Самарской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Чрезвычайная ситуация на дороге произошла вследствие поступления талых вод с полей. В целях обеспечения безопасного проезда движение транспорта было закрыто на участке автодороги с 93 по 129 км.

Объезд осуществлялся по старому направлению, по территориальным дорогам Самарской области через села Старая Таволжанка, Алексеевка, Гвардейцы, Широченка.

На ликвидации размыва были задействованы 20 единиц техники — экскаваторы, тракторы, самосвалы, автогрейдеры, каток, КДМ. Силами подрядной организации произведен отток воды, устранены просадки дорожного покрытия и установлено барьерное ограждение.

С 8:00 часов 11 апреля движение транспорта на восстановленном участке федеральной трассы осуществляется в штатном режиме.

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