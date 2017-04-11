Восстановлено движение на размытом участке М-5

ФКУ "Поволжуправтодор" ликвидировало последствия размыва участка трассы М-5 "Урал" на подъезде к Оренбургу в Самарской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Чрезвычайная ситуация на дороге произошла вследствие поступления талых вод с полей. В целях обеспечения безопасного проезда движение транспорта было закрыто на участке автодороги с 93 по 129 км.
Объезд осуществлялся по старому направлению, по территориальным дорогам Самарской области через села Старая Таволжанка, Алексеевка, Гвардейцы, Широченка.
На ликвидации размыва были задействованы 20 единиц техники — экскаваторы, тракторы, самосвалы, автогрейдеры, каток, КДМ. Силами подрядной организации произведен отток воды, устранены просадки дорожного покрытия и установлено барьерное ограждение.
С 8:00 часов 11 апреля движение транспорта на восстановленном участке федеральной трассы осуществляется в штатном режиме.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!