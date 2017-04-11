В Красноармейском районе при разливе р. Чапаевка подтоплено 100 дачных участков

Во вторник, 11 апреля, в 10:25, от ЕДДС Красноармейского района поступило сообщение о том, что из-за повышения температуры воздуха и обильного снеготаяния талые воды подтопили 100 участков садово-дачного товарищества, расположенных в низинах на берегу реки Чапаевка, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в зоне подтопления жилых домовладений нет, в дачных домах эвакуация не производилась в связи с заблаговременным оповещением дачников на территории СДТ. Также в зоне подтопления нет хозяйственных построек. Уровень воды на подтопленной территории составляет до 15-20 см. Органы местного самоуправления информируют население о подтоплении.