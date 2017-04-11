В Безенчукском районе в погребе сарая нашли труп

В с. Кануевка Безенчукского района 9 апреля нашли труп. Тело обнаружили в погребе сарая частного дома на ул. Центральной.
По данным источника в правоохранительных органах, сразу было понятно, что мужчина погиб от травмы головы. Личность погибшего установили, а уже на следующий день задержали подозреваемых в нанесении ему смертельных травм. Пока задержаны двое: молодые люди 24 и 25 лет, один из которых судим за воровство, а другой — за грабеж.
Теперь они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?