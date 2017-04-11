На улице в Самаре врачи "скорой помощи" спасали раненную ножом женщину

В понедельник, 10 апреля, около 17:00, по предварительным данным, у дома на ул. Строителей в Самаре потребовалась помощь 30-летней женщине, раненной ножом в область грудной клетки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие на вызов для спасения пострадавшей врачи самарской "скорой" оказали ей помощь на месте и увезли женщину в лечебное учреждение.