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Суды Происшествия

Военкому Попову в апелляции уменьшили сумму штрафа

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Cамарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Автозаводского районного суда Тольятти, который 20 декабря 2016 г. признал бывшего военкома Игоря Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, экс-военкома приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 100 млн рублей.

Предполагаемого сообщника Попова Николая Ксенофонтова осудили за посредничество в получении взятки в особо крупном размере, за что назначили четыре года колонии строгого режима без штрафа.

"В апелляционной инстанции мы настаивали на невиновности Попова, — рассказал его адвокат Вячеслав Земчихин. — Однако приговор изменили лишь в части уменьшения штрафа: ему сумму снизили со 100 млн руб. до 5 миллионов. Мы намерены подавать жалобу в кассацию, а если и там не удастся добиться оправдания, то пойдем в Верховный Суд".

Приговор Николаю Ксенофонтову остался без изменений.

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Владимир Азраков 09 февраля 2017 14:22 Суд не увидел вины полицейского, не остановившего жестокую расправу

Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????

Александра Будаева 09 февраля 2017 14:00 Суд не увидел вины полицейского, не остановившего жестокую расправу

Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?

Ксения Штефан 19 января 2017 11:25 Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги

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