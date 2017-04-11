Военкому Попову в апелляции уменьшили сумму штрафа

Cамарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Автозаводского районного суда Тольятти, который 20 декабря 2016 г. признал бывшего военкома Игоря Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, экс-военкома приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 100 млн рублей.

Предполагаемого сообщника Попова Николая Ксенофонтова осудили за посредничество в получении взятки в особо крупном размере, за что назначили четыре года колонии строгого режима без штрафа.

"В апелляционной инстанции мы настаивали на невиновности Попова, — рассказал его адвокат Вячеслав Земчихин. — Однако приговор изменили лишь в части уменьшения штрафа: ему сумму снизили со 100 млн руб. до 5 миллионов. Мы намерены подавать жалобу в кассацию, а если и там не удастся добиться оправдания, то пойдем в Верховный Суд".

Приговор Николаю Ксенофонтову остался без изменений.