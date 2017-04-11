В галерее "Виктория" пройдет первая Квартирная триеннале

Галерея "Виктория" объявила открытый конкурс на участие в Квартирной триеннале, которая пройдет с 5 по 11 июня.

Триеннале призвана выявить и представить потенциал и специфику художественной среды города. "Виктория" предлагает художникам и арт-объединениям организовать персональные или групповые выставки или другие мероприятия (перформансы, чтения, видеопоказы, саунд-концерты) на своих площадках: квартирах, мастерских, офисах - с 5 по 11 июня 2017 года.

По итогам конкурса будут составлены маршрутный лист и программа мероприятий, которые станут основой Квартирной триеннале.

Со своей стороны, галерея предлагает участникам рекламную и организационную поддержку. В рамках триеннале будут проводиться экскурсии, круглые столы и портфолио-ревю. Квартирная триеннале - возможность для художников познакомить широкую публику и арт-сообщество со своим творчеством.