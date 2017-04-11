Виталий Гройсман: "Новый глава Тольятти справится со всеми поставленными задачами"

Во вторник, 11 апреля, депутаты тольяттинской думы на внеочередном заседании парламента избрали новым главой города директора Самарского филиала ОАО "Энергосбыт Плюс", бывшего заместителя главы города Сергея Анташева. Участие в заседании принял губернатор Николай Меркушкин.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было подано 19 заявлений от соискателей должности главы города, впоследствии председатель Тольяттинской городской думы снял свою кандидатуру.

Избрание нового главы города прокомментировал член конкурсной комиссии, председатель Общественной палаты при Тольяттинской городской думе Виталий Гройсман.

"Сегодня мы сделали исторический шаг. Решение конкурсной комиссии далось нелегко, и я очень рад тому, что в Тольятти есть претенденты и достойные люди. Я благодарен губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину за его участие в работе комиссии", - сказал Гройсман.

Он выразил уверенность, что новый глава города Сергей Анташев справится со всеми поставленными задачами.