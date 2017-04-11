Евгений Миронов: "В самарском Доме-музее Ленина потрясающий директор"

На прошлой неделе в "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых" - о первом выходе человека в открытый космос. Ленту представил Евгений Миронов, исполнитель роли космонавта Алексея Леонова и со-продюсер фильма.
Во время визита актер рассказал о съемках картины, работе с Константином Хабенским и впечатлениях от самарского Дома-музея Ленина.
- В чем особенности фильма "Время первых"?
- Во-первых, эта история основана на реальных событиях, она была засекречена почти 55 лет. Я считаю, главное достоинство фильма - в том, что мы смогли честно ее рассказать, поскольку консультантом картины был сам Алексей Архипович Леонов. Во-вторых, никогда еще в истории отечественного кино не снимался фильм о космосе в 3D. Это тоже важно, ведь каждый зритель может ощутить себя Леоновым, "выйти" в открытое пространство. И в-третьих, в таких серьезных фильмах-блокбастерах человеческая составляющая истории - всегда на втором плане. У нас же это кино про людей. Касается это не только главных героев (Королева, Беляева, Леонова), но и еще очень многих людей, которые стояли за этим подвигом. А еще "Время первых" - очень крутой экшн.
- Сложно играть настоящего героя?
- Все проще, чем я думал. Когда я спросил Алексея Архиповича, было ли ему страшно, он сказал: "Не боятся только дураки". Тогда я понял, что герой состоит из очень простых вещей. Страх существует, важно его преодолеть.
- Есть у вас любимый момент в кино?
- В фильме у меня есть один монолог. Это самый важный момент, когда за три дня до полета по непонятной причине разбился пробный корабль и миссию решают отложить на год. Тогда Леонов произносит монолог о своем детстве. Для меня это очень важный эпизод. После него Королев разрешает лететь.
- Вы сами решились бы полететь в космос?
- Я сделал это в кино, и было тоже непросто, и физически, и психологически. Про полет в космос я как-то не думал. Хотя в ноябре был на космодроме Байконур - провожал экипаж. Довел их до корабля, они на моих глазах поднялись на лифте в свою капсулу. Не знаю, решился бы я по-настоящему или нет.
- Во время съемок вы испытывали колоссальные нагрузки. Было сложно?
- Главная сложность для меня заключалась в том, что я участвовал не только как артист, но еще и отвечал за кино как со-продюсер. Кроме того, что мне нужно было исполнять роль Леонова, еще приходилось много за что отвечать. Я впервые столкнулся с такими сложностями, учился у Тимура Бекмамбетова (со-продюсер фильма "Время первых". - Прим. ред.). Например, мы искали сценаристов, которые могли бы эту историю достоверно передать, искали деньги… Открою вам тайну: картина делалась три года, и мы пережили почти столько же внештатных ситуаций, сколько космонавты на борту корабля. Конечно, без риска для жизни, но, тем не менее, очень все это было непросто. Я считаю, что картина получилась очень высокого уровня. В чем-то это голливудский уровень.
- Роль Павла Беляева в фильме исполняет Константин Хабенский. Вы с Константином - ведущие отечественные артисты. Были ли какие-то сложности во время съемок?
- Во-первых, Константин - из Петербурга, он очень интеллигентный человек. Непростой. Сложные условия, в которых мы снимали картину, были близки к натуральным. Там без друга (а фильм этот в каком-то смысле про дружбу) никак. Алексей Архипович посвящает "Время первых" командиру корабля Павлу Беляеву. Так сложилась судьба, что Леонов стал более известным - все-таки первый человек, который вышел в открытый космос. Но это не уменьшает того подвига, который совершил Беляев. Когда отказала автоматика, он впервые в истории на ручном управлении посадил эту "консервную банку". Мы с Костей очень сдружились во время съемок. Кроме того, нам было не до актерских перетягиваний каната, мы друг друга очень поддерживали.
- Чем "Время первых" отличается от других фильмов про космос?
- Каких других? В нашей стране многие десятилетия не могли снять такого фильма, его технологически невозможно было сделать. "Время первых" все время сравнивают с "Гравитацией". Леонов, между прочим, консультировал режиссера Альфонсо Куарона. Представляете, какие там у них возможности, а режиссер 10 лет не мог его снять.
- Перед презентацией фильма вы заезжали в самарский Дом-музей Ленина. Чем он вас заинтересовал?
- Я участвую в проекте "Меморандум Парвуса", который снимает Владимир Хотиненко, играю там Ленина. В самарском Доме-музее потрясающий директор (Майя Образцова. - Прим. ред.), она больше, чем этот музей. Она столько мне интересных вещей рассказала, в чем-то мы с ней даже поспорили.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?