Евгений Миронов: "В самарском Доме-музее Ленина потрясающий директор"

На прошлой неделе в "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых" - о первом выходе человека в открытый космос. Ленту представил Евгений Миронов, исполнитель роли космонавта Алексея Леонова и со-продюсер фильма.

Во время визита актер рассказал о съемках картины, работе с Константином Хабенским и впечатлениях от самарского Дома-музея Ленина.

- В чем особенности фильма "Время первых"?

- Во-первых, эта история основана на реальных событиях, она была засекречена почти 55 лет. Я считаю, главное достоинство фильма - в том, что мы смогли честно ее рассказать, поскольку консультантом картины был сам Алексей Архипович Леонов. Во-вторых, никогда еще в истории отечественного кино не снимался фильм о космосе в 3D. Это тоже важно, ведь каждый зритель может ощутить себя Леоновым, "выйти" в открытое пространство. И в-третьих, в таких серьезных фильмах-блокбастерах человеческая составляющая истории - всегда на втором плане. У нас же это кино про людей. Касается это не только главных героев (Королева, Беляева, Леонова), но и еще очень многих людей, которые стояли за этим подвигом. А еще "Время первых" - очень крутой экшн.

- Сложно играть настоящего героя?

- Все проще, чем я думал. Когда я спросил Алексея Архиповича, было ли ему страшно, он сказал: "Не боятся только дураки". Тогда я понял, что герой состоит из очень простых вещей. Страх существует, важно его преодолеть.

- Есть у вас любимый момент в кино?

- В фильме у меня есть один монолог. Это самый важный момент, когда за три дня до полета по непонятной причине разбился пробный корабль и миссию решают отложить на год. Тогда Леонов произносит монолог о своем детстве. Для меня это очень важный эпизод. После него Королев разрешает лететь.

- Вы сами решились бы полететь в космос?

- Я сделал это в кино, и было тоже непросто, и физически, и психологически. Про полет в космос я как-то не думал. Хотя в ноябре был на космодроме Байконур - провожал экипаж. Довел их до корабля, они на моих глазах поднялись на лифте в свою капсулу. Не знаю, решился бы я по-настоящему или нет.

- Во время съемок вы испытывали колоссальные нагрузки. Было сложно?

- Главная сложность для меня заключалась в том, что я участвовал не только как артист, но еще и отвечал за кино как со-продюсер. Кроме того, что мне нужно было исполнять роль Леонова, еще приходилось много за что отвечать. Я впервые столкнулся с такими сложностями, учился у Тимура Бекмамбетова (со-продюсер фильма "Время первых". - Прим. ред.). Например, мы искали сценаристов, которые могли бы эту историю достоверно передать, искали деньги… Открою вам тайну: картина делалась три года, и мы пережили почти столько же внештатных ситуаций, сколько космонавты на борту корабля. Конечно, без риска для жизни, но, тем не менее, очень все это было непросто. Я считаю, что картина получилась очень высокого уровня. В чем-то это голливудский уровень.

- Роль Павла Беляева в фильме исполняет Константин Хабенский. Вы с Константином - ведущие отечественные артисты. Были ли какие-то сложности во время съемок?

- Во-первых, Константин - из Петербурга, он очень интеллигентный человек. Непростой. Сложные условия, в которых мы снимали картину, были близки к натуральным. Там без друга (а фильм этот в каком-то смысле про дружбу) никак. Алексей Архипович посвящает "Время первых" командиру корабля Павлу Беляеву. Так сложилась судьба, что Леонов стал более известным - все-таки первый человек, который вышел в открытый космос. Но это не уменьшает того подвига, который совершил Беляев. Когда отказала автоматика, он впервые в истории на ручном управлении посадил эту "консервную банку". Мы с Костей очень сдружились во время съемок. Кроме того, нам было не до актерских перетягиваний каната, мы друг друга очень поддерживали.

- Чем "Время первых" отличается от других фильмов про космос?

- Каких других? В нашей стране многие десятилетия не могли снять такого фильма, его технологически невозможно было сделать. "Время первых" все время сравнивают с "Гравитацией". Леонов, между прочим, консультировал режиссера Альфонсо Куарона. Представляете, какие там у них возможности, а режиссер 10 лет не мог его снять.

- Перед презентацией фильма вы заезжали в самарский Дом-музей Ленина. Чем он вас заинтересовал?

- Я участвую в проекте "Меморандум Парвуса", который снимает Владимир Хотиненко, играю там Ленина. В самарском Доме-музее потрясающий директор (Майя Образцова. - Прим. ред.), она больше, чем этот музей. Она столько мне интересных вещей рассказала, в чем-то мы с ней даже поспорили.