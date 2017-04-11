Виктор Сазонов: "Сегодня состоялось историческое для города Тольятти решение"

Во вторник, 11 апреля, на внеочередном заседании парламента депутаты тольяттинской думы избрали новым главой города директора Самарского филиала ОАО "Энергосбыт Плюс", бывшего заместителя главы города Сергея Анташева. Участие в заседании принял губернатор Николай Меркушкин.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было подано 19 заявлений от соискателей должности главы города, впоследствии председатель Тольяттинской городской думы Дмитрий Микель снял свою кандидатуру.

Избрание нового главы города прокомментировал председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

"Я хотел бы, прежде всего, подчеркнуть, что сегодня действительно состоялось историческое для города Тольятти решение. В рамках нового формата избрания главы города определена общая ответственность власти, начиная с губернатора и главы города и вплоть до всех муниципальных образований", - сказал Виктор Сазонов.

Он также пообещал всяческую помощь в реализации этой задачи. Это необходимо для того, чтобы люди реально почувствовали: власть рядом с ними, и власть решает вопросы развития. Непосредственно местная власть, которая и должна их решать.

Особо председатель губернской думы заострил внимание на том громадном значении, которое имеет Тольятти для Самарской области и для страны в целом. Этим объясняется внимание, которое губернатор как высшее должностное лицо уделяет проблемам развития города, отстаиванию его интересов на федеральном уровне. И те федеральные программы, которые приняты именно ради Тольятти, лишний раз говорят об этом.

Поздравляя нового главу города от себя лично и от имени депутатов Самарской губернской думы, Виктор Сазонов отметил: "Вы человек опытный, вас тольяттинская земля воспитала, вы прошли очень важный и значимый путь. И вот тот опыт, который у вас есть, а также поддержка депутатского корпуса и общественности Тольятти, помогут вам решить задачи, стоящие сегодня перед городом. Я всем искренне желаю дальнейших успехов, уверенности, здоровья, счастья и благополучия!"