Андрей Колядин займется предвыборным мониторингом регионов для администрации президента

Бывший самарский журналист, экс-руководитель пресс-службы губернатора Самарской области и бывший чиновник администрации президента РФ Андрей Колядин будет работать в новой некоммерческой организации "Экспертный институт социальных исследований" (ЭИСИ), который станет экспертной площадкой для администрации президента, пишет kommersant.ru.

По данным издания, в функционал организации вошли работа с экспертным сообществом и мониторинг регионов, где осенью должны состояться выборы.

У института шесть учредителей: это Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", а также Российская ассоциация по связям с общественностью и Российское общество политологов.

Как ожидается, руководителем попечительского совета организации станет Борис Грызлов, а председателем совета директоров — декан факультета политологии Московского государственного университета Андрей Шутов.

По информации "Коммерсанта", в фонде уже выделено два направления — по региональной политике и по работе с экспертным сообществом. Первым будет заниматься Андрей Колядин, возглавлявший департамент региональной политики в управления внутренней политики администрации президента при Владиславе Суркове.

По сведениям издания, в его задачи входит мониторинг ситуации в 16 регионах, где осенью пройдут выборы губернаторов. Мониторинг должен выявлять все предвыборные риски, чтобы управление внутренней политики могло вовремя их устранить. Андрей Колядин подтвердил, что будет заниматься мониторингом в ЭИСИ, но пока не стал рассказывать о деталях.

Ранее, когда первым замглавы администрации президента, курирующим внутриполитический блок, был Вячеслав Володин, мониторингом выборных регионов занимался фонд "Институт социально-экономических и политических исследований" под руководством Дмитрия Бадовского.