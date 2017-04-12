Андрей Колядин займется предвыборным мониторингом регионов для администрации президента

Бывший самарский журналист, экс-руководитель пресс-службы губернатора Самарской области и бывший чиновник администрации президента РФ Андрей Колядин будет работать в новой некоммерческой организации "Экспертный институт социальных исследований" (ЭИСИ), который станет экспертной площадкой для администрации президента, пишет kommersant.ru.
По данным издания, в функционал организации вошли работа с экспертным сообществом и мониторинг регионов, где осенью должны состояться выборы.
У института шесть учредителей: это Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", а также Российская ассоциация по связям с общественностью и Российское общество политологов.
Как ожидается, руководителем попечительского совета организации станет Борис Грызлов, а председателем совета директоров — декан факультета политологии Московского государственного университета Андрей Шутов.
По информации "Коммерсанта", в фонде уже выделено два направления — по региональной политике и по работе с экспертным сообществом. Первым будет заниматься Андрей Колядин, возглавлявший департамент региональной политики в управления внутренней политики администрации президента при Владиславе Суркове.
По сведениям издания, в его задачи входит мониторинг ситуации в 16 регионах, где осенью пройдут выборы губернаторов. Мониторинг должен выявлять все предвыборные риски, чтобы управление внутренней политики могло вовремя их устранить. Андрей Колядин подтвердил, что будет заниматься мониторингом в ЭИСИ, но пока не стал рассказывать о деталях.
Ранее, когда первым замглавы администрации президента, курирующим внутриполитический блок, был Вячеслав Володин, мониторингом выборных регионов занимался фонд "Институт социально-экономических и политических исследований" под руководством Дмитрия Бадовского.
Андрей Колядин родился 5 июля 1964 г. в г. Ельце Липецкой области. В 1985 г. окончил Куйбышевский государственный институт культуры, в 2001 г. — Самарскую государственную экономическую академию. Кандидат политических наук.
Начинал карьеру в комсомоле. Долгое время работал в СМИ. С 2000 по 2002 гг. занимал должность советника президента самарского банка "Солидарность". С 2002 по 2005 гг. работал в центре политического консалтинга "Мультитехнологии".
В 2005 г. был приглашен на должность руководителя департамента по информполитике и взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата правительства Самарской области. После отставки губернатора Константина Титова в сентябре 2007 г. добровольно покинул свой пост. Занимался выборными кампаниями. Был одним из советников президента Дмитрия Медведева.
С августа 2008 г. по апрель 2009 г. — заместитель губернатора Воронежской области.
Весной 2009 г. возглавил региональный департамент управления внутренней политики администрации президента.
В 2010 г. ушел из органов власти, после чего работал вице-президентом промышленного холдинга BL-Group.
В 2013–2014 гг. занимал пост вице-президента "Объединенной судостроительной компании".