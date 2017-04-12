На реконструкцию въездных знаков в Самару и фальшфасады к ЧМ потратят 20 млн рублей

На реконструкцию въездных знаков в Самару и фальшфасады к ЧМ-2018 предусмотрено 20,2 млн рублей.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области — руководитель департамента экономики и планирования инвестиций Сергей Ульянкин на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля.
Он сообщил, что в рамках озеленения и благоустройства территории вдоль гостевых и туристических маршрутов предусмотрены реконструкция въездных знаков в районе ТЦ "Мега" и со стороны пос. Царевщина.
Работы включают в себя очистку, окраску, ремонт основания, облицовку цоколя плитами из керамогранита, устройство гидроизоляции, устройство подсветки, обрезку кустарника, а также возможно нанесение на буквы светоотражающего покрытия.
Кроме того, на эти средства планируется изготовление и монтаж фальшфасадов на 104 здания, расположенных вдоль гостевых и туристических маршрутов и устройство ограждений из профлиста протяженностью около 9 тыс. погонных метров.
Аналогичные мероприятия планируются в Красноярском районе. В частности предусмотрено устройство дорожных ограждений из шумопоглощающих каркасных панелей на сумму в 9,4 млн рублей и приобретение и установка трех стел (3 млн рублей).
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(