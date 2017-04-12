На реконструкцию въездных знаков в Самару и фальшфасады к ЧМ потратят 20 млн рублей

На реконструкцию въездных знаков в Самару и фальшфасады к ЧМ-2018 предусмотрено 20,2 млн рублей.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области — руководитель департамента экономики и планирования инвестиций Сергей Ульянкин на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля.

Он сообщил, что в рамках озеленения и благоустройства территории вдоль гостевых и туристических маршрутов предусмотрены реконструкция въездных знаков в районе ТЦ "Мега" и со стороны пос. Царевщина.

Работы включают в себя очистку, окраску, ремонт основания, облицовку цоколя плитами из керамогранита, устройство гидроизоляции, устройство подсветки, обрезку кустарника, а также возможно нанесение на буквы светоотражающего покрытия.

Кроме того, на эти средства планируется изготовление и монтаж фальшфасадов на 104 здания, расположенных вдоль гостевых и туристических маршрутов и устройство ограждений из профлиста протяженностью около 9 тыс. погонных метров.

Аналогичные мероприятия планируются в Красноярском районе. В частности предусмотрено устройство дорожных ограждений из шумопоглощающих каркасных панелей на сумму в 9,4 млн рублей и приобретение и установка трех стел (3 млн рублей).