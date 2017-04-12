Владимир Шаманов поздравил с юбилейными датами ветеранские организации Самарской области

В среду, 12 апреля, в Самарском академическом театре оперы и балета, по инициативе ветеранских организаций, проходит торжественное мероприятие, посвященное празднованию юбилейных дат в развитии ветеранского движения Самарской области. В работе форума принимает участие губернатор Николай Меркушкин.

В 2017 году исполняется 45 лет Самарскому региональному отделению общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", 30 лет Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и 20 лет Самарской региональной общественной организации "Труженики тыла и ветераны труда".

Приветственную телеграмму участникам направил председатель комитета по обороне Государственной думы РФ, Герой России Владимир Шаманов:

"Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Российской Федерации, ветераны боевых действий, труженики тыла! Дорогие боевые друзья!

От всей души поздравляю вас с юбилеями организаций!

Ветеранские организации по праву считаются самыми авторитетными и массовыми общественными организациями Самарской области. Они объединяют заслуженных людей, чей боевой и трудовой путь вызывает уважение и восхищение.

Ваше активное участие в благородном деле патриотического воспитания подрастающего поколения достойно самой глубокой благодарности.

Наш долг сберечь священную, немеркнущую правду о великой победе и не допустить предательства и забвения имен героев — всех тех, кто спас мир на планете, защитил наше будущее.

Нам нельзя терять бдительность и забывать об уроках Великой Отечественной войны. Забвение обернулось для Украины трагедией, возрождением идеологии нацизма и гражданской войной.

Обращаюсь с призывом ко всем ветеранским организациям Самарской области сделать все необходимое для защиты исторической правды о Великой Отечественной войне, сохранить дружбу и доверие между народами, которые вместе пришли к победе, поднимали свою страну из руин, поддерживали друг друга, как самые родные люди.

Дорогие ветераны! От всей души желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, активной, плодотворной деятельности и оставаться в строю как можно дольше!

Желаю вам, вашим родным счастья, добра и благополучия!"