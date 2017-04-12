В Самарской области пройдет Всероссийский день посадки леса

В рамках Года экологии весной в Самарской области по инициативе Рослесхоза будет проходить Всероссийский день посадки леса.
Акция проводится региональным министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования совместно с Общественной палатой Самарской области, администрациями городов и районов, областным министерством образования и науки.
Во всех городах и районах области пройдет посадка леса, закладка памятных аллей, парков и скверов, посадка саженцев деревьев и кустарников.
В акции примут участие жители, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, сотрудники лесничеств, экологических, транспортных, общественных организаций, студенты, школьники, кадеты — всего более шести тысяч человек.
За время проведения Всероссийского дня посадки леса в губернии планируют высадить 1,5 млн сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород (сосна, дуб, береза, клен) на площади 313 гектаров. Работы пройдут в 16 лесничествах и 58 участковых лесничествах.
Предполагается, что акция продлится с 13 апреля по 10 мая, но срок может меняться в зависимости от погодных условий.
Жители области, желающие принять участие в посадке леса, могут подать заявку главным лесничим (по телефону и электронной почте) с указанием данных об ответственном лице, наименования организации, количества участников, вида транспортного средства. Контакты лесничих можно посмотреть на сайте областного минлесхоза.
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"