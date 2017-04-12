Основные работы на четвертой очереди набережной завершат к концу ноября

Основные строительно-монтажные работы на четвертой очереди набережной будут завершены к концу ноября, сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области — руководитель департамента экономики и планирования инвестиций Сергей Ульянкин на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля.
"По контракту работы должны быть завершены до 20 марта 2018 года, однако фактически основной объем работ, в том числе высадка зеленых насаждений, будет завершен к концу ноября. После этого останутся только работы по установке светильников, подключению света, внутренние работы по отдельным объектам, а также документальная работа по вводу в эксплуатацию", — рассказал Сергей Ульянкин. По его словам, сегодня уже на 40% демонтировано существующее покрытие, началась прокладка коммуникаций от Софийского храма в сторону Кинапа.
Напомним, реконструкцию выполняет ООО "Автодоринжиниринг". Сметная стоимость объекта составляет 642,4 млн рублей. По итогам торгов стоимость контракта понизилась до 589 млн рублей.
В соответствии с проектом на четвертой очереди набережной предусмотрено формирование нескольких зон:
- центральная зона от ул. Осипенко до Силикатного оврага;
- часть объекта дорожного хозяйства по ул. Лесной;
- бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди набережной.
Предусмотрены устройство асфальтобетонных покрытий и покрытий из плитки, реконструкция существующих тротуаров, лестничных спусков, пандусов с применением гранитной отделки, брусчатки, гранитная отделка парапетов и постаментов памятников.
Будет проведена реконструкция наружного освещения с установкой новых световых опор, переустройство закрытой дождевой канализации с устройством локальных очистных сооружений и системы водопровода с автоматическим поливом зеленых насаждений.
Также предполагается реконструкция стационарного туалета и строительство хозяйственно-бытового блока, устройство малых архитектурных форм, в том числе фонтана и амфитеатра. Также на четвертой очереди набережной появится универсальная спортивная площадка и детская площадка.
Для маломобильных граждан будут установлены наклонные подъемники вдоль лестничных спусков.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(