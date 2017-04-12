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ЖКХ и благоустройство Общество

Основные работы на четвертой очереди набережной завершат к концу ноября

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Основные строительно-монтажные работы на четвертой очереди набережной будут завершены к концу ноября, сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области — руководитель департамента экономики и планирования инвестиций Сергей Ульянкин на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля.

"По контракту работы должны быть завершены до 20 марта 2018 года, однако фактически основной объем работ, в том числе высадка зеленых насаждений, будет завершен к концу ноября. После этого останутся только работы по установке светильников, подключению света, внутренние работы по отдельным объектам, а также документальная работа по вводу в эксплуатацию", — рассказал Сергей Ульянкин. По его словам, сегодня уже на 40% демонтировано существующее покрытие, началась прокладка коммуникаций от Софийского храма в сторону Кинапа.

Напомним, реконструкцию выполняет ООО "Автодоринжиниринг". Сметная стоимость объекта составляет 642,4 млн рублей. По итогам торгов стоимость контракта понизилась до 589 млн рублей.

В соответствии с проектом на четвертой очереди набережной предусмотрено формирование нескольких зон:

  • центральная зона от ул. Осипенко до Силикатного оврага;
  • часть объекта дорожного хозяйства по ул. Лесной;
  • бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди набережной.

Предусмотрены устройство асфальтобетонных покрытий и покрытий из плитки, реконструкция существующих тротуаров, лестничных спусков, пандусов с применением гранитной отделки, брусчатки, гранитная отделка парапетов и постаментов памятников.

Будет проведена реконструкция наружного освещения с установкой новых световых опор, переустройство закрытой дождевой канализации с устройством локальных очистных сооружений и системы водопровода с автоматическим поливом зеленых насаждений.

Также предполагается реконструкция стационарного туалета и строительство хозяйственно-бытового блока, устройство малых архитектурных форм, в том числе фонтана и амфитеатра. Также на четвертой очереди набережной появится универсальная спортивная площадка и детская площадка.

Для маломобильных граждан будут установлены наклонные подъемники вдоль лестничных спусков.

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